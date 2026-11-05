Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποζάρει με το πορτρέτο του στα εγκαίνια της έκθεσης του Platon -Η ατάκα του για τον καλύτερο φωτογράφο - iefimerida.gr

Στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» του διεθνώς αναγνωρισμένου φωτογράφου Platon, στο Μουσείο Μπενάκη παρευρέθηκε την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση από τον Platon και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, Γιώργο Μαγγίνη, θαυμάζοντας τα εκθέματα, ενώ δεν παρέλειψε να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στο «δυναμικό» πορτρέτο του.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποζάρει με το πορτρέτο του στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» του Platon - NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το 2024, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Νέα Υόρκη για Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βρέθηκε στο στούντιο του Platon όπου έγινε η φωτογράφιση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φωτογραφημένος από τον Platon

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» του Platon - NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποζάρει με το πορτρέτο του στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» του Platon - NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον Platon, σχετικά με την τέχνη, τη φωτογραφία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή της Ελλάδας, καθώς και τον ρόλο της τεχνολογίας σε αυτούς τους τομείς.

Platon: «Ηθελα να φέρω την δουλειά μου "σπίτι"»

Ο Platon, κορυφαίος φωτογράφος ποτραίτων, με ελληνικές ρίζες και στενούς δεσμούς με τη χώρας μας, βρίσκεται στην Ελλάδα για την πρώτη παρουσίαση της πολύχρονης δημιουργικής πορείας του.

Η έκθεση PEOPLE POWER PLATON, που συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη και το STUDIO PLATON, με την επιμέλεια του ίδιου του δημιουργού, θα διαρκέσει από τις 5 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

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«Είναι ο δικός μου τρόπος να πω ευχαριστώ στην Ελλάδα», δήλωσε ο Platon κατά τη συνέντευξη Τύπου που έγινε το μεσημέρι στο Μουσείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» του Platon - (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ / AP ΔΙΑ ΜΕΣΩ EUROKINISSI)

Γίνεται πολύς λόγος στο Χόλιγουντ για την ”Οδύσσεια” αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή είναι η πραγματική οδύσσεια. Αυτά είναι τα 40 χρόνια δουλειάς μου και τη φέρνω στον τόπο και στους ανθρώπους που αγαπώ», τόνισε ο διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει απαθανατίσει περισσότερους παγκόσμιους ηγέτες από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν, Μουαμάρ Καντάφι, Τόνι Μπλερ, Σίλβιο Μπερλουσκόνι και πλέον και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοιτάζει χαμογελαστός το πορτρέτο του στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» του Platon - (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ / AP ΔΙΑ ΜΕΣΩ EUROKINISSI)

Η έκθεση

Η έκθεση PEOPLE POWER PLATON απαρτίζεται από δύο θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, παρουσιάζονται τα εμβληματικά πορτραίτα του Platon: άνθρωποι που διαμόρφωσαν την ιστορία, παγκόσμιοι ηγέτες και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διασημότητες, κορυφαίες μορφές του πολιτισμού, ανατρεπτικές προσωπικότητες, περιθωριακοί χαρακτήρες, καλλιτέχνες, κολοσσοί της τεχνολογίας, σχεδιαστές μόδας κ.ά.

Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης, παρουσιάζονται φωτογραφικές συνθέσεις που προέκυψαν από τις πολυάριθμες επισκέψεις του Platon στην Πάρο για περίπου τέσσερις δεκαετίες. Με το έργο αυτό, αποτίνει φόρο τιμής στον τόπο καταγωγής του και τον ελληνικό πολιτισμό.

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Το τεράστιο portfolio του φωτογράφου - Όλοι οι ηγέτες του πλανήτη έχουν ποζάρει στον φακό του

O Platon, το έργο του οποίου έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή έντυπα, έχει φωτογραφίσει περισσότερους ηγέτες κρατών από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία, μεταξύ των οποίων και έξι προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έχει δημιουργήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα για το περιοδικό TIME, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου του 2008 με τον Πούτιν, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί τότε σε Πρόσωπο της Χρονιάς. Η φωτογραφία αυτή απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό World Press Photo.

Πιο πρόσφατα, φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του TIME για το Πρόσωπο της Χρονιάς του 2024 με το πορτραίτο του Τραμπ.

Το 2008, ο Platon εντάχθηκε στο δυναμικό του περιοδικού The New Yorker ως φωτογράφος, αποσπώντας ένα βραβείο Peabody και δύο National Magazine Awards για τα φωτογραφικά του δοκίμια.

Το 2013 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People's Portfolio, αφιερωμένο στην ανάδειξη ανερχόμενων ηγετικών προσωπικοτήτων στον χώρο των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Το The People's Portfolio δημιουργεί μια οπτική γλώσσα που καταρρίπτει φραγμούς, προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καταπολεμά τις διακρίσεις και κινητοποιεί το κοινό να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς.