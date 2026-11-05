Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Η στήριξη περιοχών σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι προτεραιότητα -Το απόγευμα μία σημαντική ανακοίνωση για την περιοχή - iefimerida.gr

Το Οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το μοναδικό που λειτουργεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία.

Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους χώρους της δομής και συνομίλησε με τους εργαζομένους, ενημερώνοντας για τη λειτουργία της και συζητώντας ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή της.

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Στην επίσκεψη τον συνόδευσαν οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσόμαλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς, καθώς και η δήμαρχος Οιχαλίας, Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Η δυναμικότητα και η λειτουργία του οικοτροφείου

Η δομή διαθέτει σήμερα 12 φιλοξενούμενους, ενώ η συνολική δυναμικότητά της ανέρχεται σε 15 θέσεις, με δυνατότητα επέκτασης στις 20, καθώς το κτίριο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η δημιουργία του οικοτροφείου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τον Ιούλιο του 2025. Έκτοτε, η λειτουργία του καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.

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Στο οικοτροφείο απασχολούνται συνολικά 19 εργαζόμενοι. Η στελέχωσή του περιλαμβάνει κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος έχει την επιστημονική ευθύνη της δομής, ψυχίατρο, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, επτά μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, επτά φροντιστές και εργαζομένους γενικών καθηκόντων, καθώς και έναν διοικητικό υπάλληλο.

Η επίσκεψη σε θερμοκήπιο στη Μεγαλόπολη

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε πριν από λίγη ώρα υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα ντομάτας στην Οιχαλία. Σε ένα θερμοκήπιο που ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των κλιματικών συνθηκών στο χώρο καλλιεργείας. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις ο CEO της εταιρείας Δημήτρης Μπαλτάκος και ο διευθυντής του έργου Στέλιος Διαμαντόπουλος.

Μητσοτάκης: Το απόγευμα θα κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή

«Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να σπρώξουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί. Και βέβαια, να τονίσω και πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε διακόσιες θέσεις εργασίας σε αυτή την περιοχή και τη στήριξη την οποία θα πάρετε από το ΣΔΑΜ. Για μας η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα. Το έχουμε κάνει και στη Βόρεια Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Θα βρεθώ εξάλλου και το απόγευμα να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή. Αλλά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι όλοι οι συνεργάτες σας είναι ελληνικές εταιρείες και αναπτύσσετε κι εσείς μια τεχνογνωσία, την οποία στη συνέχεια θα μπορείτε πολύ εύκολα να την επεκτείνετε.