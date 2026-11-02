Κυρανάκης: Ο συνδικαλιστής που εμπλέκεται στο «Χωριάτικο» ήταν πρώην συνεργάτης του Τσίπρα -Kάνει ότι δεν το βλέπει - iefimerida.gr

Ευθείες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή δηλώσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ περί εντιμότητας και της υπόθεσης με τους φούρνους «Χωριάτικο».

«Με εξοργίζει το θράσος του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος επί δικής του θητείας τα άφηνε όλα αυτά κάτω από το χαλί. Τα άφηνε όλα αυτά θαμμένα. Άλλαξε και τον Ποινικό κώδικα τον έκανε πιο ελαφρύ για όλους αυτούς τους απατεώνες» δήλωσε ο κ. Κυρανάκης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό:

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«Έρχεται και λέει ότι η Ελλάδα της εντιμότητας, η δική του σε πολλά εισαγωγικά θα νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς. Εμείς τους πιάσαμε όλους αυτούς. Εμείς ψηφίσαμε έναν ποινικό κώδικα που δεν ψήφισε η αριστερά για να έχουν πιο αυστηρές ποινές. Εμείς δημιουργήσαμε θεσμικό πλαίσιο για να γίνονται καταγγελίες να αισθάνονται οι άνθρωποι την ασφάλεια ότι “μπορώ να καταγγείλω κάτι και αυτό να έχει αποτέλεσμα”, γιατί μέχρι να αναλάβει η ΝΔ όλα αυτά ήταν θαμμένα κάτω από χαλί και κάνανε σαν να μη συμβαίνει τίποτα».

Πρώην συνεργάτης του Τσίπρα ο συνδικαλιστής που εμπλέκεται στο «Χωριάτικο»

Κληθείς να απαντήσει εάν τα ήξεραν όλα αυτά και δεν έκαναν κάτι ο κ. Κυρανάκης απάντησε «Φυσικά και τα ξέραν. Στην υπόθεση του "Xωριάτικου", ο ένας είναι συνεργάτης του Αλ. Τσίπρα. Υπάρχει ο πρώην συνδικαλιστής ο οποίος σε κάθε κομματική εκδήλωση σε κάθε περιοδεία του Αλ. Τσίπρα εμφανιζόταν δίπλα του. Και δεν ανοίγει μύτη και αντί να κάνει την αυτοκριτική του κατηγορεί τους άλλους. Με εξοργίζει».

Ακόμη ο κ. Κυρανάκης κληθείς να απαντήσει εάν ο κ .Τσίπρας προστατεύει τον εμπλεκόμενο συνδικαλιστή απάντησε για τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ ότι «κάνει ότι δεν το βλέπει».

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«Κατεβάσαμε ένα νομοσχέδιο που δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον δανειολήπτη»

Για το άρθρο 23 σχετικά με τους servicers, το οποίο αποσύρθηκε, ο γραμματέας της ΝΔ εξέφρασε την εκτίμηση ότι χρειάζεται επαναδιατύπωση και υποστήριξε ότι έθετε όριο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Τόνισε την ανάγκη προστασίας των πραγματικά αδύναμων οφειλετών, περιγράφοντας τη στόχευση του ευρύτερου πλαισίου με τη φράση: «Λιγότερη δύναμη στα funds, περισσότερη δύναμη στον οφειλέτη».

«Μην εκπλαγούμε αν τους επόμενους μήνες βγουν και άλλες υποθέσεις»

«Μην εκπλαγούμε αν τους επόμενους μήνες βγουν και άλλες υποθέσεις» σημείωσε ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε πως οι ελεγκτικές αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ερευνούν περισσότερες υποθέσεις παράλληλα.

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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ απέδωσε τα αποτελέσματα στη δημιουργία και την ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, καθώς και στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων στην εγκληματολογική έρευνα.

«Η μάχη κατά της διαφθοράς μας αφορά όλους»

«Από το 2019 και μετά οι παρανομίες που συμβαίνουν καταγράφονται, καταγγέλλονται και συλλαμβάνονται οι ύποπτοι» τόνισε ο γραμματέας της ΝΔ και πρόσθεσε ότι «το σύνθημα "νομιμότητα παντού" δεν είναι μόνο λόγια. Είναι πράξεις».

«Ξεχνάμε τι έγινε με τις παραλίες: Θυμάστε τις εικόνες με τους μπράβους; Τους πιάσαμε. Τελείωσε αυτή η παρωδία με τους μπράβους που πήγαιναν σε πλειστηριασμούς ή σε αίθουσες δικαστηρίων για να επιβάλουν με τη βία την απαίτηση ενός επιχειρηματία να εκμεταλλευτεί μια παραλία. Η μάχη κατά της διαφθοράς μας αφορά όλους».

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Εκλογές την άνοιξη του 2027

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του κυβερνώντος κόμματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της νέας γενιάς στα ψηφοδέλτια.

Όπως σημείωσε, η ΝΔ επιδιώκει στους εκλογικούς συνδυασμούς της να δώσει χώρο σε περισσότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς.