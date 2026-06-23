Ομάδα αναρχικών βανδάλισε το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά και τις γύρω πολυκατοικίες -Έγραψαν συνθήματα, φώναζαν συνθήματα απ' έξω - iefimerida.gr

«Ο Νίκος Χαρδαλιάς δέχθηκε άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του», τόνισε ο Κ. Κυρανάκης.

Ο γραμματέας της ΝΔ σημείωσ,ε μιλώντας στο Mega, ότι οι δράστες της επίθεσης έβαψαν μια ολόκληρη γειτονιά με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.

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«Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και της ΝΔ στον Ν. Χαρδαλιά και την οικογένειά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του, και όχι στο γραφείο του στην Περιφέρεια, δέχθηκε επίθεση από 150 αναρχικούς οι οποίοι έβαψαν ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες που ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του», δήλωσε αρχικά ο κ. Κυρανάκης.

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Ο ίδιος τόνισε ότι «ο κ. Χαρδαλιάς δέχθηκε αυτή την επίθεση γιατί δίνει μια μάχη για τα προσφυγικά στη Λ. Αλεξάνδρας που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος».

«Ο κ. Χαρδαλιάς κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, και φροντίδα από το κράτος. Σε αυτό αντιδρούν οι καταληψίες», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης.

«Έχουμε πάρει μέτρα να φύγουν οι ποινικοί»

Όσον αφορά στους καταληψίες στα Προσφυγικά, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι «έχουμε πάρει μέτρα να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες, όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του νοσοκομείου Αγ. Σάββας».

Τέλος, ο γραμματέας της ΝΔ κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να πάρει θέση σχετικά με το αν είναι υπέρ της κατασκευής κοινωνικών κατοικιών στα Προσφυγικά ή θέλει να συνεχίσει η κατάσταση εγκατάλειψης.

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«Θέλω μια καθαρή πολιτική απάντηση από το ΠΑΣΟΚ να ξέρει ο Έλληνας πολίτης με ποιον έχει να κάνει και τι ψηφίζει. Εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε και θέλω να ξέρει η οικογένεια του Ν. Χαρδαλιά, η κόρη του, τα παιδιά του, ότι δεν είναι μόνη σε αυτή τη μάχη. Όλη η ΝΔ αισθάνεται περήφανη για αυτό τον αγώνα που δίνει για την εφαρμογή του νόμου. Θα εφαρμοστεί ο νόμος. Η αστυνομία θα πάει όσες φορές χρειαστεί και θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως δεν την έκανε κανένας άλλος μέχρι να έρθουμε εμείς», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης καταληκτικά.