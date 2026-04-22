Κυρανάκης: «Στη δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν και βουλευτές ΠΑΣΟΚ» -Αποκάλυψε συνομιλία του Φρ. Παρασύρη - iefimerida.gr

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24, ο αναπληρωτής υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης, και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι στα έγγραφα της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται διάλογοι που εμπλέκουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση ονομάτων, με τον κ. Κυρανάκη να αποσαφηνίζει αργότερα μέσω Facebook ότι αναφερόταν στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Παρασύρη (και όχι τον κ. Χνάρη που είχε αναφέρει λανθασμένα), επισυνάπτοντας μάλιστα και απόσπασμα της δικογραφίας.

Ας σημειωθεί ότι το όνομα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκου Παρασύρη βρίσκεται στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αποτυπώνεται διάλογος με πρώην ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού.

Ο διάλογος Παρασύρη με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε εμπρόθεσμο»



Συγκεκριμένα ο επίμαχος διάλογος του Φραγκίσκου Παρασύρη με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό είχε αποκαλυφθεί από τον Ιούνιο 2025 και έχει ως εξής:

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Λοιπόν, μίλησα με το διευθυντή πάνω για το δικό σου, Τ., πως λέγεται.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Τ… ναι

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Λοιπόν αυτός παρόλο που 'χαμε δώσει τρεις παρατάσεις. Α, η, το ξετέντωσε κι αυτός. Τέσσερις του Οκτώβρη έληξε η τελευταία παράταση κι αυτός πήγε και το 'κανε έντεκα.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Ναι, ε;

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλαδή φαντάσου ότι έχασε τρεις παρατάσεις ρε φίλε. Είχα, δηλαδή δώσαμε σχεδόν ένα μήνα παράταση και το 'κανε στις έντεκα. Πρόσεχε τώρα να δεις.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Ναι

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Εεεε, Μη του πεις τίποτα, θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε εμπρόθεσμο. Θα προσπαθήσω να το κάνω, αλλά μη του το πεις γιατί μπορεί να το δέσει σκοινί κορδόνι αυτός τώρα. Και επίσης, εσύ τον ξέρεις αυτόν;

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Όχι ρε, είναι του, είναι ξάδερφος ενούς εε, που έχει τέτοιο γραφείο

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Ψήφο, ψηφοφόρου φίλου και τα λοιπά, ωραία.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Ναι, ναι

Κυρανάκης: Γιατί δεν ζητήθηκε άρση ασυλίας εμπλεκόμενων βουλευτών αντιπολίτευσης

Ο κ. Κυρανάκης, στην ίδια εκπομπή, έθεσε το ερώτημα γιατί ζητήθηκε η άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την ίδια υπόθεση, αλλά όχι για τους εμπλεκόμενους βουλευτές της αντιπολίτευσης, παρά την ύπαρξη διαλόγων στη δικογραφία.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων του στο Action24, ο κ. Κυρανάκης σχολίασε επίσης ότι στο παρελθόν το πολιτικό σύστημα εκβιαζόταν από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οδηγώντας στην κατάσταση που εντοπίστηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.