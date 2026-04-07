Κυρανάκης: Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας -Η νέα στρατηγική φέρνει αποτελέσματα - iefimerida.gr

Η νέα στρατηγική οδικής ασφάλειας δείχνει αποτελέσματα, με τη μείωση των θανάτων και αλλαγή συμπεριφορών στους δρόμους.

Με ισχυρό συμβολισμό και σαφή πολιτική βαρύτητα πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας η εκδήλωση «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας των συναρμόδιων υπουργείων, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα έχει αναδειχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα δημόσιας πολιτικής.

H εκδήλωση «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη



Εκδήλωση «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας» / Φωτογραφία: Υπουργείο Μεταφορών

Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Ψηφιακής Κυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Εκδήλωση «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας» / Φωτογραφία: Eurokinissi



Εκδήλωση, παρουσία του πρωθυπουργού, «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας» / Φωτογραφία: Eurokinissi

4 στα 100 τροχαία παραμένουν θανατηφόρα στην Ελλάδα

Η εικόνα που προέκυψε ήταν σαφής: η οδική ασφάλεια περνά από τις εξαγγελίες σε συστηματική πολιτική με αποτελέσματα. Τα δεδομένα του 2025 δείχνουν ότι οι νεκροί από τροχαία ανήλθαν σε 517, από 665 το 2024, καταγράφοντας μείωση περίπου 22%, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας και το χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1960. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως «μια τόσο μεγάλη μείωση της τάξεως του 22% δεν ξαναγίνει στην ιστορία της χώρας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο φέτος η δεύτερη καλύτερη».

Η Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περίπου 4 στα 100 τροχαία παραμένουν θανατηφόρα, δείχνοντας ότι η πρόοδος είναι ουσιαστική αλλά η πρόκληση παραμένει σύνθετη. Ιδιαίτερα τα δίκυκλα, οι νυχτερινές ώρες και οι μετακινήσεις εκτός αστικών κέντρων εμφανίζουν δυσανάλογη επικινδυνότητα.

Από τις παρεμβάσεις στο αποτέλεσμα

Η βελτίωση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συνεκτικού σχεδίου. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών:

«Είμαστε ικανοποιημένοι όμως δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το αίμα στην άσφαλτο».

Βασικοί πυλώνες ήταν η ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που εισήγαγε αυστηρότερο πλαίσιο και έννοια υποτροπής, η ενίσχυση της αστυνόμευσης με περίπου 1,8 εκατομμύρια αλκοτέστ το 2025, η ενεργοποίηση καμερών και η ψηφιακή διαχείριση παραβάσεων, αλλά και στοχευμένες ενημερωτικές καμπάνιες.

Η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα συνέβαλε σε ασφαλείς επιλογές για τους νέους. Ο Κυρανάκης σημείωσε: «Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια της Πολιτείας η οποία αποδίδει… Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν.»

«Οδυσέας»: η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το σύστημα «ΟΔΥΣΕΑΣ», πλήρως ψηφιακό, με τεχνητή νοημοσύνη και διασύνδεση με το ψηφιακό κράτος, που επιτρέπει αυτοματοποιημένη καταγραφή και αποστολή παραβάσεων. Παράλληλα, παρέχει αναλυτικά δεδομένα για στοχευμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία. Η μετάβαση αυτή από αποσπασματική καταγραφή στην ενεργητική διαχείριση πληροφοριών θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση της οδικής ασφάλειας.

Η αλλαγή που περνά στην κοινωνία

Η μεταβολή αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά των πολιτών: περίπου το 45% δηλώνει ότι άλλαξε τον τρόπο που διασκεδάζει, με λιγότερο αλκοόλ πριν την οδήγηση, περισσότερη χρήση ΜΜΜ ή ταξί και αποφυγή επικίνδυνων ωρών. Η συμμόρφωση σταδιακά γίνεται συνήθεια και συνιστά δείκτη επιτυχίας της πολιτικής.

Το στοίχημα της συνέχειας

Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι θερινοί μήνες παραμένουν πρόκληση λόγω αυξημένων μετακινήσεων και ταχυτήτων. Η Ελλάδα φαίνεται να αφήνει πίσω τη στασιμότητα και να εισέρχεται σε φάση συστηματικής βελτίωσης. Το κρίσιμο δεν είναι αν τα μέτρα αποδίδουν, αλλά αν θα διατηρηθούν με συνέπεια στο πεδίο – εκεί όπου καθημερινά σώζονται ζωές.