Κυρανάκης: Εθνικό κεκτημένο το καλώδιο -Θα χτίσουν πάνω σε αυτό οι επόμενες κυβερνήσεις

Για «ντέρμπι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης» στην Κεντροαριστερά μίλησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στα Παραπολιτικά 90.1 FM απαντώντας στο αίτημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για εκλογές.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή

«Εκείνη και εγώ», με τη Στέλλα Γκαντώνα και τον Θανάση Φουσκίδη, επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας και τοποθετήθηκε για τις συνεργασίες, το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Σαμαρά και την αντιπαράθεση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου-Ισραήλ.



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«Ας προσέξουν τι εύχονται»



«Ας προσέξουν λίγο τι εύχονται με τις κάλπες», ανέφερε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι «δεν θα είναι γλυκιά η κάλπη μαζί τους, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα». Συνέδεσε, μάλιστα, την αναμέτρηση για τη δεύτερη και την τρίτη θέση με πιθανές ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά.



Ο κ. Κυρανάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει την επιστροφή του στην πολιτική μέσω της κριτικής περί διαφθοράς. «Πρέπει να το τεκμηριώνει, όμως. Δεν αρκεί απλά να το λες», σημείωσε, επικαλούμενος τις καταδίκες δύο υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επανέφερε επίσης την κριτική του για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, ζητώντας εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Στον αντίποδα, υποστήριξε ότι οι υποθέσεις που εξιχνιάζονται σήμερα συνδέονται με το θεσμικό πλαίσιο και τα εργαλεία που έδωσε η κυβέρνηση στην αστυνομία και την ΑΑΔΕ. «Έχουμε πιάσει τα μεγάλα ψάρια», κατέληξε.



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Για ΠΑΣΟΚ και συνεργασίες: «Ο λαός να επιλέξει»



Στην ερώτηση γιατί η ΝΔ επιμένει σε μια πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παρότι εκείνο την αποκλείει, ο κ. Κυρανάκης απάντησε: «Δεν επιμένουμε. Ο λαός να επιλέξει». Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο με αποφάσεις των κομματικών του οργάνων και οι πολίτες καλούνται να συνυπολογίσουν αυτή τη θέση στην κάλπη.



«Εμείς γενικώς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, αλλά με το ζόρι παντρειά δεν γίνεται», τόνισε. Συνέδεσε τη διεκδίκηση αυτοδυναμίας με την ανάγκη να υπάρχει την επομένη των εκλογών κυβέρνηση που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την οικονομία και τις επενδύσεις.



Ερωτηθείς για πιθανούς άλλους κυβερνητικούς εταίρους, απέφυγε να ανοίξει συζήτηση ονομάτων. «Αυτή η συζήτηση δεν είναι για τώρα», ανέφερε.

«Μία κάλπη» την άνοιξη του 2027



Ο γραμματέας της ΝΔ επέμεινε στη θέση ότι το κόμμα θα δώσει τη μάχη σε μία εκλογική αναμέτρηση: «Εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας στη μία κάλπη. Δεν υπάρχει πρώτη, δεύτερη».



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Τοποθετώντας τις εκλογές την άνοιξη του 2027, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Θα έχει ζέστη» και «θα υπάρχει υψηλό θερμόμετρο και στις θερμοκρασίες και στα ποσοστά».



Για κόμμα Σαμαρά: «Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει»



Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει: «Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, όχι». Για τον Κώστα Καραμανλή και την ενδεχόμενη συμβολή του στην προεκλογική προσπάθεια, δήλωσε ότι «Νέα Δημοκρατία και Καραμανλής είναι έννοιες ταυτόσημες». Πρόσθεσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα κρίνει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξει την παράταξη.



Για ηλεκτρική διασύνδεση: «Δημιουργούμε ένα εθνικό κεκτημένο»



Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου-Ισραήλ, ο κ. Κυρανάκης κατηγόρησε «κάποιες ακραίες φωνές αντιπολίτευσης» ότι «προτιμούν να χάσει η Ελλάδα για να κερδίσουν ένα πολιτικό επιχείρημα», αποδίδοντάς τους προτίμηση για μια «εξωτερική πολιτική της ακινησίας».



Υποστήριξε ότι η υλοποίηση του έργου ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και θα βγάλει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση. «Δημιουργούμε ένα εθνικό κεκτημένο», τόνισε, πάνω στο οποίο, όπως είπε, θα χτίσουν οι επόμενες κυβερνήσεις και οι επόμενες γενιές.



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Κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα που διεκδικούν κυβερνητική προοπτική να στηρίξουν την προσπάθεια, αναφερόμενος θετικά στη στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου να υποστηρίξει τον Πρωθυπουργό. Διευκρίνισε ότι αντίστοιχη στάση θα όφειλε να κρατήσει και η ΝΔ ως αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που προωθεί ένα εθνικό θέμα.



Ανανέωση στελεχών και «debate playoffs»



Τέλος, ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν οι παρουσιάσεις νέων στελεχών σε εβδομαδιαία βάση, με έμφαση στην ηλικιακή ανανέωση και συμμετοχή ανθρώπων της γενιάς των 30. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τα «debate playoffs» της ΝΔ, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, όπου νέοι θα ανέβουν στο βήμα για να υπερασπιστούν τις ιδέες τους.