Κυρανάκης: Εθνικό κεκτημένο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου -Μπορούμε να απαντήσουμε στο πεδίο αν χρειαστεί

Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων επιτρέπει στην Ελλάδα να απαντά με αυτοπεποίθηση «όπου και όποτε χρειαστεί», τόνισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Έχουμε υπεροχή στη θάλασσα, υπεροχή στον αέρα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η θέση της χώρας έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία επτά χρόνια χάρη στους εξοπλισμούς και στις αναβαθμίσεις των αμυντικών της δυνατοτήτων. Απαντώντας σε ερώτηση για την τουρκική "Γαλάζια Πατρίδα", σημείωσε ότι «η δυναμική απάντηση σημαίνει υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος στο πεδίο».

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Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και στο υψηλό ηθικό των στελεχών, χαρακτηρίζοντας συνολικά την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων «πολύ μεγάλη παρακαταθήκη».

«Η Ελλάδα μπόρεσε να το κάνει αυτό ακριβώς γιατί έχει ισχυροποιηθεί στρατιωτικά, έχει ισχυροποιηθεί γεωπολιτικά, έχει ισχυρούς συμμάχους, αλλά μπορεί και μόνη της να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα», υπογράμμισε, αναφερόμενος στην προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

﻿Εθνικό κεκτημένο η διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου﻿

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο γραμματέας της ΝΔ τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί στο πεδίο τα κυριαρχικά της δικαιώματα και υποστήριξε ότι με την υλοποίηση του έργου ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κυρανάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να έχει ζητηθεί συγκατάθεση από την Τουρκία για την προώθηση του έργου, καλώντας τη δημοσιογράφο να υποδείξει οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει σχετικό αίτημα.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει στην κατοχή του το συγκεκριμένο έγγραφο, σημειώνοντας πως η διαχείρισή του δεν εμπίπτει στις δικές του αρμοδιότητες. Χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «άνευ ουσίας και άνευ νομικού αποτελέσματος», αποδίδοντας την έκδοσή της σε λόγους διαχείρισης του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, στάθηκε στον διαχρονικό χαρακτήρα της συμμαχικής σχέσης των δύο χωρών. «Αυτή είναι η σχέση Ελλάδας - Γαλλίας, η οποία είναι ιστορική και διαπερνά κόμματα, πρόσωπα, κυβερνήσεις», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι «Πριν από λίγο καιρό είχε έρθει εδώ ο πρόεδρος Μακρόν και είπε ότι αν χρειαστεί, η Γαλλία θα είναι δίπλα στην Ελλάδα».



Ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την προώθηση της διασύνδεσης εθνική επιτυχία και εθνικό κεκτημένο πάνω στο οποίο μπορούν να χτίσουν οι επόμενες κυβερνήσεις και οι επόμενες γενιές.

«Βγάζουμε την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε δεύτερο στάδιο προβλέπεται η σύνδεση και με το Ισραήλ.

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Ο ίδιος υπογράμμισε τη γεωπολιτική σημασία του έργου και τη δυνατότητα των χωρών της περιοχής να αλληλοϋποστηρίζονται απέναντι σε κοινές απειλές.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η προώθηση του έργου απαιτούσε προετοιμασία, δουλειά και διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, τονίζοντας την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στα βασικά ζητήματα που αφορούν τα συμφέροντα της χώρας.

Οικονομία

Στα θέματα της οικονομίας, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει 9,1 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δίνοντας έμφαση στην εξιχνίαση υποθέσεων που αφορούν τα «μεγάλα ψάρια». Όπως σημείωσε, τα έσοδα αυτά επιστρέφουν στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων και εισφορών και μέτρα στήριξης των πιο αδύναμων.

Ερωτηθείς για την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συνδέοντας τη δυνατότητα πρόσθετων μέτρων με την πορεία της οικονομίας, την ανάπτυξη και την αύξηση των δημόσιων εσόδων.

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ΑΠΕ- ΜΠΕ