Κυβερνητικές πηγές: Πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο το «rebranding» του Τσίπρα - iefimerida.gr

Για «πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο» κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τελικά το «rebranding» εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα, αν κρίνουμε από το πρωτοφανές ύφος, τη χυδαία φρασεολογία και κυρίως τη «λογική» της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.



Και συνεχίζουν αναφέροντας ότι ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το «βουλώσει». Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι «απαγορεύεται να ομιλούν», παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης.

Επί της ουσίας, μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.