Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Πρωτοφανής θεσμική "κυβίστηση" για την επιλογή προέδρου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων»

Σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στον βουλευτή, Παναγιώτη Δουδωνή, ασκούν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη διαδικασία επιλογής προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι ίδιες πηγές κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για αντιφάσεις και θεσμική ασυνέπεια, υποστηρίζοντας ότι άλλαξε στάση παρά την αρχική συμφωνία που, σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, είχε υπάρξει για την επιλογή επικεφαλής σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές.

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Όπως επισημαίνουν, κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής τον περασμένο Απρίλιο, ο Πρόεδρος της Βουλής διέκοψε τη διαδικασία, καθώς δεν διαπιστώθηκαν οι απαιτούμενες συνταγματικές πλειοψηφίες για την εκλογή επικεφαλής στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε προσέλθει στη συνεδρίαση με προτάσεις που είχαν προηγουμένως συμφωνηθεί με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε, προτείνοντας διαφορετικό υποψήφιο και ζητώντας οι διαδικασίες επιλογής να πραγματοποιηθούν χωριστά για κάθε Αρχή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, για τον οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Παναγιώτης Δουδωνής είχε εκφραστεί θετικά στην προηγούμενη συνεδρίαση, χαρακτηρίζοντάς τον ως μία από τις καταλληλότερες επιλογές για την ηγεσία Ανεξάρτητης Αρχής.

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Οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Δερβιτσιώτης είχε θέσει υποψηφιότητα και για τις δύο Αρχές, ενώ η κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον πρότεινε στη νέα διαδικασία για την προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως εξηγούν, η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται με το γεγονός ότι η θητεία του προέδρου της Αρχής έχει λήξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τον Συνήγορο του Πολίτη, όπου υπάρχει επικεφαλής που εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής κριτικής βρίσκεται η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να απέχει από την ψηφοφορία, παρά τις προηγούμενες θετικές αναφορές του στον προτεινόμενο υποψήφιο.

Οι κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν την απόφαση αυτή «πρωτοφανή θεσμική κυβίστηση», κάνοντας λόγο για προσβολή στο πρόσωπο του καθηγητή και αμφισβητώντας τη συνέπεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, εξαπολύουν πυρά κατά του Παναγιώτη Δουδωνή, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές του τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση τόσο με προηγούμενες δηλώσεις του όσο και με τη στάση που είχε τηρήσει στη διαδικασία επιλογής επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.

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Καταλήγοντας, οι κυβερνητικές πηγές καλούν το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στον θεσμικό του ρόλο ως αξιωματική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η επιλογή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών απαιτεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ευρεία συναίνεση και όχι μικροκομματικές αντιπαραθέσεις.