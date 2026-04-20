Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: Αδικαιολόγητος εκνευρισμός-Δεν ευθυνόμαστε που ο κ. Ανδρουλάκης δεν έκανε ομιλία στη Βαρκελώνη - iefimerida.gr

Για αδικαιολόγητο εκνευρισμό του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, με αφορμή προηγούμενη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές, «αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλακης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σελφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να κάνει ομιλία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάνοντας λόγο για «φαδρούς υπαινιγμούς» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ο κ. Μαρινάκης πανικόβλητος και σε συγχορδία με τους επικοινωνιακούς βραχίονες της κυβέρνησης σε ΜΜΕ και social media επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας φαιδρούς υπαινιγμούς», τόνισε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, προσθέτοντας ότι «δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τους μάστορες του ψέματος, της προπαγάνδας και της τοξικότητας».

«Μόνο που επειδή πάνε για μαλλί, θα βρεθούν κουρεμένοι, ο κ. Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 είχε θίξει σε συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος το ζήτημα του εμπάργκο όπλων από ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία. Άραγε ο κ. Μητσοτάκης που είναι τόσο "δυσαρεστημένος" από τους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, έκανε ποτέ κάτι ανάλογο απέναντι στον Γερμανό καγκελάριο, την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τους λοιπούς ομογάλακτούς του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η απάντηση είναι, ποτέ. Ας μην ψάξει στα αρχεία του ο κ. Μαρινάκης, δεν θα βρει ούτε λέξη», τονίζει, προσθέτοντας πως «εξάλλου, η συμφωνία για την εξαγωγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας υπογράφηκε επί διακυβέρνησης Ραχόι, επίσης ομοτράπεζου της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσον αφορά τους υπαινιγμούς περί αντισημιτισμού που ακούστηκαν στους κόλπους των Σοσιαλιστών δεν υπάρχουν αρνητές του Ολοκαυτώματος» και πως «στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όμως, πριν κάνουν καριέρα ως πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα "ορφανά" του κ. Καρατζαφέρη με τα τσεκούρια πρωταγωνιστούσαν στην εκστρατεία του αντισημιτισμού λέγοντας ότι …δεν υπήρξε Ολοκαύτωμα». «Καληνύχτα σας, κ. Μαρινάκη» καταλήγει η ανακοίνωσξη του ΠΑΣΟΚ.