Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη για το καλώδιο: «Καλό θα είναι να ενημερώνεται για όσα έχει πει προηγουμένως ο πρωθυπουργός» - iefimerida.gr

Με δηκτικό τρόπο σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές τα όσα είπε σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

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Σήμερα, αργά το μεσημέρι, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, έθεσε από το βήμα της Βουλής ερωτήματα τα οποία είχαν ήδη απαντηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο «Greece Talks».

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τον κ. Ανδρουλάκη ότι ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε:

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».

Παράλληλα -συνεχίζουν οι ίδιες πηγές- ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, η οποία άλλωστε πραγματοποιήθηκε και πολύ πρόσφατα. Έθεσε, μάλιστα, ένα εύλογο ερώτημα: «Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;».

Ας συγκρατήσει, τουλάχιστον, ο κ. Ανδρουλάκης την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα. Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων, καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.