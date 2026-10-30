Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταγγέλλουν την απουσία των funds από τη συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος στη Βουλή - iefimerida.gr

Αντιδράσεις προκάλεσε η απουσία εκπροσώπων των funds και των servicers από την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος.

«Κακώς δεν προσήλθαν» σχολίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την απόφαση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις να μην συμμετάσχει στη συνεδρίαση της αρμόδια Επιτροπής, παρότι είχε προσκληθεί στη Βουλή. Σε ανάλογο ύφος και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε την απουσία «ατόπημα» και «λάθος» και ξεκαθάρισε: «Δεν ήρθαν για διάλογο και το καταδικάζουμε». Κατά τον ίδιο, η στάση των funds αποδεικνύει ότι το νομοσχέδιο «φαίνεται ότι τους έφερε σε δύσκολη θέση». Όπως τόνισε, «κανένας, ακόμα και τα funds, δεν είναι ανεξέλεγκτα σε αυτή την χώρα» και συμπλήρωσε ότι «δεν θα περάσει καμία μορφή ασυδοσίας», καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Όσο για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, ο υφυπουργός αντέτεινε ότι μια τέτοια επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει και τα κόκκινα δάνεια που δημιουργήθηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, «γιατί γνωρίζετε την ασφυξία που δημιουργήσατε στην αγορά», όπως είπε.

Αποστολάκη: Αδιανόητη η στάση της ένωσης των funds και των servicers

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε «αδιανόητη» τη στάση της ένωσης των funds και των servicers που «απαξίωσε να παρευρεθεί» στη συνεδρίαση, αν και είχε ενημερώσει ότι θα παραστεί. Μίλησε για «εξαιρετικά αντιθεσμική και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στη Βουλή των Ελλήνων». Επίσης επέκρινε την πλειοψηφία, που, όπως είπε, απαγόρευσε την κλήτευση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, σε ένα νομοσχέδιο με το οποίο, όπως υποστήριξε, « η κυβέρνηση παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής δικονομίας». Υπενθύμισε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καταγγέλλουν σήμερα τον αποκλεισμό τους.

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Οικονομικών, Νίκος Παππάς, κατήγγειλε «αμετροέπεια» των servicers, διερωτώμενος «ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι; Που κουβαλάνε και 16 δισεκατομμύρια εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Μονά ζυγά δικά τους». Επίσης σχολίασε ότι «δεν ξέρω, αν έχουν τον αέρα ότι υπαγορεύουν διατάξεις, αλλά εδώ η διαφάνεια λειτουργεί» και κάλεσε την κυβέρνηση να απαιτήσει την παρουσία τους στη Βουλή.