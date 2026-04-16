Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες, λέει ο χειρουργός του Γιώργου Μυλωνάκη - iefimerida.gr

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο χειρουργός του, επεμβατικός Νευροακτινολόγος-διευθυντής ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης.



«Στο χειρουργείο σκοπός μας ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα. Το κάναμε αυτό και το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει ο ίδιος ο ασθενής την αιμορραγία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε από τώρα, είναι πολύ νωρίς ακόμη».

Αρχοντάκης για Μυλωνάκη: Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο

Ερωτηθείς σχετικά με τα όσα λέγονται για την κρισιμότητα της έκτης και έβδομης ημέρας, ο κ. Αρχοντάκης απάντησε: «Σε περιπτώσεις που μπορεί να συμβούν σε κάθε υπαραχνοειδή αιμορραγία κάποιες επιπλοκές οι οποίες είναι χρονικά ορίζονται σε εκείνες τις ημέρες», εξηγώντας ότι σχετίζεται με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι ήδη διάχυτο στον εγκέφαλο.



«Θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω», πρόσθεσε και συνέχισε: «Η αιμορραγία είναι κάτι συνεχές, μέρα με τη μέρα πηγαίνουμε».



«Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα καλό χαρτί και βοηθά το να είναι αποκλεισμένο το ανεύρυσμα και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία», συμπλήρωσε ο κ. Αρχοντάκης.

«Δεν θα έδινα καμία πληροφορία αν δεν περνούσαν 10 μέρες», τόνισε, απαντώντας καταφατικά ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες.