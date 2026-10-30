 Κουτσούμπας από Πειραιά: Είμαστε στο πλευρό των λιμενεργατών - iefimerida.gr
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Κουτσούμπας από Πειραιά: Είμαστε στο πλευρό των λιμενεργατών

Δημήτρης Κουτσούμπας στον Πειραια
Δημήτρης Κουτσούμπας στον Πειραια / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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«Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν!» δήλωσε από τον Πειραιά ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι λιμανεργάτες στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: "Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών".

Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. "Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!" Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά για την Ημέρα Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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