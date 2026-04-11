Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά ανάστασης λαών - iefimerida.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά ανάστασης λαών

Δημήτρης Κουτσούμπας
Δημήτρης Κουτσούμπας / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το δικό του μήνυμα έστειλε για το Πάσχα ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών! Απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα. Χρόνια πολλά!», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δημήτρης Κουτσούμπας Πάσχα ΚΚΕ Ανάσταση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ