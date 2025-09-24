Κουτσούμπας: Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι - iefimerida.gr

«Δέκατη μέρα απεργίας πείνας σήμερα του Πάνου Ρούτσι. Κυβέρνηση και δικαιοσύνη θα έχουν βαρύτατες ευθύνες αν συμβεί οτιδήποτε στον άνθρωπο» λέει ο Δ. Κουτσούμπας.

«Αυτός ο άνθρωπος ζητάει το αυτονόητο, να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του για να κάνει όσες ενέργειες θεωρεί ο ίδιος απαραίτητες -και δικαιούται- προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να "νίπτει τας χείρας της" πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, όταν έχει πρωτοστατήσει στη συγκάλυψη του τραγικού εγκλήματος. Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει "τα στραβά μάτια". Και μάλιστα προκλητικά να αναφέρει ότι "σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη". Σημασία έχει να γίνει ουσιαστική έρευνα και ανάκριση, να διερευνηθούν πλήρως όλα τα αδικήματα και τα δεδομένα που τα στοιχειοθετούν, να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα, όσο ψηλά κι αν φτάνουν. Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση και δεν θα αφήσει "σε χλωρό κλαρί" κυβέρνηση και κράτος που νομίζουν ότι θα καταφέρουν να αθωώσουν τον μεγάλο ένοχο: Το σάπιο σύστημα και όλους όσοι το στηρίζουν. Θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ