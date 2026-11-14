Κουτσούμπας: Έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας

Με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε ο ΓΓ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας. Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό, όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και βεβαίως εντάσσονται, είναι κρίκος μέσα σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών που κλιμακώνουν και θα κλιμακώσουν άμεσα, στο εγγύς μέλλον, τις εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου», δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ ο Δημήτρης Κουτσούμπας.