 Κουτσούμπας: Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες

Δημήτρης Κουτσούμπας
Δημήτρης Κουτσούμπας / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Αυτό μας διδάσκει το έπος του 1940, η ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, η συντριβή του φασισμού-ναζισμού» τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας» δήλωσε, για την 28η Οκτωβρίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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