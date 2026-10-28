Κουτσούμπας: Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες - iefimerida.gr

«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Αυτό μας διδάσκει το έπος του 1940, η ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, η συντριβή του φασισμού-ναζισμού» τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι ΟΧΙ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της Ελλάδας, στις συνεχείς θυσίες για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας» δήλωσε, για την 28η Οκτωβρίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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