Κουφονικολάκου: Ο κ. Μητσοτάκης πετάει λάσπη και συκοφαντίες στον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες - iefimerida.gr

«Η συκοφαντία ήταν πάντοτε δίδυμη αδελφή της διαφθοράς» τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου.

Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή κόντρα μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ για τον ποινικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2019, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημειώνει:

«Ο κατήφορος του κ. Μητσοτάκη δεν έχει όρια. Όταν στριμώχνεται για τα επτά χρόνια καταστροφικής διακυβέρνησής του, πετάει λάσπη και συκοφαντίες στον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες»

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»Όταν ο πρώην πρωθυπουργός τον προκαλεί ευθέως να δώσει ονόματα και διευθύνσεις, αυτός κρύβεται.

Βάζει τον εκπρόσωπο του να μας παραπέμψει στον Κοντονή, ενώ ‘ποιείται την νήσσαν' για τη μεγάλη χάρη που εξασφάλισε σε τραπεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο του 2019.

Πού είναι τα ονόματα;Πού είναι τα στοιχεία; Πού είναι η πολιτική σας αξιοπρέπεια; Αλλά δεν ξαφνιαζόμαστε. Η συκοφαντία ήταν πάντοτε δίδυμη αδελφή της διαφθοράς».