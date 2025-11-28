Γ. Κώτσηρας: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα - iefimerida.gr

Καλή επιτυχία ευχήθηκε στον Κυριάκο Πιερρακάκη ο Γιώργος Κώτσηρας αναφορικά με την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε την υποψηφιότητα Πιερρακάκη «ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα» και «ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια».

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Κώτσηρα για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

«Η υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σταθερά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας με αυξανόμενο κύρος και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την εμπειρία και το στρατηγικό του όραμα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη, ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που θα καθορίσουν τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».