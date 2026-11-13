Κώτσηρας: Περισσότερα δρομολόγια στα ΜΜΜ και καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη

Για σημαντική βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου, που αποτυπώνεται στην αύξηση των δρομολογίων και στη σταδιακή μείωση των χρόνων αναμονής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ υπογράμμισε ότι «έχει υπάρξει μία ορατή βελτίωση σε επίπεδο δρομολογίων και χρόνων», σημειώνοντας ότι το πρώτο δεκάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 5.172 περισσότερα δρομολόγια στις τρεις γραμμές του Μετρό σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση των δρομολογίων στη Γραμμή 1, επισημαίνοντας ότι ο Οκτώβριος του 2026 ήταν «ο καλύτερος μήνας των τελευταίων αρκετών ετών στην εκτέλεση δρομολογίων», εξέλιξη στην οποία συνέβαλε η ένταξη σε κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι προχωρούν εργασίες συντήρησης στη Γραμμή 1 και στις Γραμμές 2 και 3. «Δεν επενδύουμε μόνο στο παρόν, αλλά επενδύουμε και στο μέλλον, προκειμένου να έχουμε καλύτερες και πιο αξιόπιστες συγκοινωνίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημαντική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων

Αναφερόμενος στα λεωφορεία, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε τη σημαντική ανανέωση του στόλου, καθώς σήμερα κυκλοφορούν στην Αττική 1.076 νέα λεωφορεία, εκ των οποίων 365 ηλεκτρικά, με τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου να έχει μειωθεί από τα 17 έτη το 2019 στα 9 έτη σήμερα.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η απόκτηση 500 ακόμη νέων λεωφορείων έως το 2030. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, με περισσότερους και καλύτερα εκπαιδευμένους οδηγούς και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία της νέας σχολής οδηγών της ΟΣΥ, η οποία εγκαινιάστηκε χθες, Πέμπτη.

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Αύξηση λεωφορειακών γραμμών

Επιπλέον, τόνισε την πρόσφατη αύξηση των πρότυπων λεωφορειακών γραμμών από 15 σε 20, με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, τέλος, στην εντατικοποίηση των ελέγχων κομίστρου.

Στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό οι έλεγχοι αυξήθηκαν, όπως είπε, κατά 43% και στα λεωφορεία κατά 10% περίπου σε σχέση με πέρυσι.

Σημείωσε δε ότι «όσο αυξάνονται οι έλεγχοι βλέπουμε μία μικρή μεν αλλά υπαρκτή πτώση και στα πρόστιμα, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσαρμογή και του επιβατικού κοινού, όταν ξέρει ότι υπάρχει ένα δεδομένο αυξημένου ελέγχου».

Καταλήγοντας ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι «εμπράκτως έχει υπάρξει μία πολύ σημαντική πρόοδος. Αυτή η σημαντική πρόοδος θα συνεχιστεί, ώστε να μειώσουμε κι άλλο τους χρόνους αναμονής, με περισσότερα δρομολόγια και καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη» και να «βελτιώσουμε την καθημερινότητά του».

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ΑΠΕ - ΜΠΕ