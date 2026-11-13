Κώστας Μπακογιάννης στην COP31: «Η αυτοδιοίκηση στο τραπέζι των αποφάσεων»

Στην 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP31), που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, συμμετείχε ο Κώστας Μπακογιάννης ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων εγκαινίασε το περίπτερο της διεθνούς αυτοδιοίκησης LGMA (Τοπικές Κυβερνήσεις και Δημοτικές Αρχές) και μίλησε σε σειρά θεματικών πάνελ.

Παράλληλα, παρέστη σε εκδήλωση της Διάσκεψης, με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους θεσμών, αντιπροσωπειών και της αυτοδιοίκησης.

Στις παρεμβάσεις του, ο κ. Μπακογιάννης ανέδειξε τρεις βασικές προτεραιότητες:

Ουσιαστική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στις αποφάσεις, από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή των κλιματικών πολιτικών, με σαφείς αρμοδιότητες και συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.

Επιτάχυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έργα προστασίας από καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές και λειψυδρία, ανθεκτικές υποδομές και ιδιαίτερη μέριμνα για τους ευάλωτους πολίτες.

Επαρκή χρηματοδότηση και απλούστερη πρόσβαση στους πόρους, μαζί με τεχνική υποστήριξη, ώστε και οι μικρότεροι δήμοι να μπορούν να προετοιμάζουν και να υλοποιούν έργα πρόληψης και προστασίας.

Κοινός άξονας των παρεμβάσεών του ήταν η ανάγκη να μετατραπούν οι διεθνείς δεσμεύσεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, αφού οι στόχοι έχουν τεθεί, καθώς τώρα χρειάζονται έργα που προστατεύουν τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών.