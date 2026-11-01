Κώστας Καραμανλής: Χαλαρές στιγμές στην Κύθνο -Η επίσκεψη σε γνωστή ταβέρνα του νησιού - iefimerida.gr

Στην Κύθνο βρέθηκε το Σάββατο (31/10) ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επισκέφθηκε γνωστή ταβέρνα του νησιού, πραγματοποιώντας μια χαλαρή στάση στις Κυκλάδες.
Την επίσκεψή του γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο.
Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με το σχόλιο: «Σήμερα μαζί μας στο στέκι του Ντέτζη, ο πρώην Πρωθυπουργός μας κ. Κώστας Καραμανλής!».
Ο Κώστας Καραμανλής πέρασε στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Κυκλάδων, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις.
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