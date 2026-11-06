Κώστας Καραγκούνης από ΚΕΔΕ: Πάνω από 7,8 εκατομμύρια υπερωρίες καταγράφηκαν το 2025 - iefimerida.gr

Στη σημασία της απασχόλησης ως βασικού πυλώνα κοινωνικής συνοχής, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε ο Κώστας Καραγκούνης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Όπως τόνισε, η ανεργία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες, επισημαίνοντας ότι το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ, σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 7,4% από περίπου 17,5%-18%, που ήταν το 2019.

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Ο υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι πίσω από τη μείωση κάθε ποσοστιαίας μονάδας της ανεργίας βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκουν εργασία, αποκτούν οικονομική αυτονομία και μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο φαινόμενο της φυγής των νέων στο εξωτερικό κατά τα χρόνια της κρίσης, σημειώνοντας ότι από τους 740.000 που έφυγαν έχουν ήδη επιστρέψει 473.000.

Ο κ. Καραγκούνης έκανε αναφορά και στη μεταβολή του παραγωγικού χάρτη της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι, από το 2019, οι θέσεις εργασίας στον προγραμματισμό υπολογιστών έχουν υπερδιπλασιαστεί, οι κατασκευές έχουν προσθέσει σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, ενώ η βιομηχανία έχει ενισχυθεί με 66.000 νέες θέσεις.

Έμφαση στη σύνδεση απασχόλησης με την υγεία και την οικογένεια

Παράλληλα, ο υφυπουργός έδωσε έμφαση στη σύνδεση της απασχόλησης με την υγεία και την οικογένεια, σχολιάζοντας ότι η ανεργία δεν έχει μόνο οικονομικές συνέπειες, αλλά επηρεάζει την καθημερινότητα, την ψυχολογία και τις οικογενειακές σχέσεις.

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Στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε στην επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τους έξι στους εννέα μήνες, καθώς και στη δυνατότητα που παρέχεται στον πατέρα να λάβει έως επτά μήνες άδειας με αποδοχές.

Ταυτόχρονα, ο κ. Καραγκούνης ανέδειξε τον ρόλο των βρεφονηπιακών σταθμών, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα μίας μητέρας να επιστρέψει στην εργασία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη διαθέσιμων δομών φροντίδας των παιδιών. Όπως σημείωσε, κάθε θέση σε έναν παιδικό σταθμό μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά και μία θέση εργασίας για μία γυναίκα.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι οι δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς είναι εκείνοι που έρχονται πρώτοι σε επαφή με τις ανάγκες των πολιτών και τα προβλήματα της τοπικής οικονομίας.

«Εσείς είστε η πρώτη γραμμή, εμείς οφείλουμε να σας στηρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγκούνης και υποστήριξε ότι η συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με την τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεσο κοινωνικό όφελος.

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Τι είπε σχετικά με την ψηφιακή κάρτα

Σχετικά με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, ο υφυπουργός στάθηκε στη συμβολή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας όσον αφορά την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι οι δηλωμένες υπερωρίες στον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 675%, ενώ το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 7,8 εκατομμύρια υπερωρίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως εξήγησε, η αύξηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι άρχισαν να εργάζονται περισσότερο, αλλά ότι πλέον καταγράφεται και αμείβεται η εργασία που προηγουμένως δεν δηλωνόταν. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Ψηφιακή Κάρτα προστατεύει και τις επιχειρήσεις που τηρούν τη νομιμότητα, διασφαλίζοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ενώ όφελος προκύπτει και για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

«Έτσι, λύσαμε το μεγάλο ζήτημα των συντάξεων χηρείας και οι περικοπές δεν εφαρμόστηκαν», δήλωσε ο κ. Καραγκούνης.