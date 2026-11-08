Κύκλοι ΥΠΑΝ κατά Κουφονικολάκου για την ακρίβεια: «Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή… ΕΛΑΣ» - iefimerida.gr

Απάντηση στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνουν κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, κατηγορώντας την για παρουσίαση ανακριβών στοιχείων.

Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης κατηγορούν την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ για ανακριβή στοιχεία σχετικά με τις αυξήσεις τιμών από το 2019, αντιπαραθέτοντας διαφορετικά ποσοστά για το γάλα, το ελαιόλαδο και τον καφέ.

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Είχε προηγηθεί η εβδομαδιαία ανασκόπηση της Θεώνης Κουφονικολάκου, με αιχμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τις αποδοχές και την ανεργία και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τις αγοραπωλησίες ακινήτων.

ΥΠΕΝ: Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή ΕΛΑΣ

«Τελικά οι κακές συνήθειες δεν κόβονται. Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή… ΕΛΑΣ. Ενημερώνουμε την εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ότι προφανώς ακρίβυναν οι τιμές από το 2019 μέχρι το 2026 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και δύο πολέμων, αλλά όχι με τους αριθμούς που εκείνη ψευδώς αναφέρει.

Το γάλα δεν ακρίβυνε 58% αλλά 23%. Το ελαιόλαδο δεν ακρίβυνε 111% αλλά 30%. Και ο καφές δεν ακρίβυνε 73% αλλά 43%. Ολα αυτά με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκρίνοντας τον Δεκεμβριο του '19 με τον Σεπτέμβριο του '26», αναφέρουν κύκλοι του ΥΠΕΝ και συνεχίζουν:



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«Την ενημερώνουμε επίσης ότι την ίδια περίοδο ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 40% και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί για παραβιάσεις νόμων στην αγορά είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών. Αυτά για σήμερα», σημειώνουν κύκλοι του ΥΠΕΝ.

Κουφονικολάκου: Ανάρτηση για την ακρίβεια και όχι μόνο

Η Θεώνη Κουφονικολάκου σε ανάρτηση της παράθεσε στοιχεία για τις αρνητικές «πρωτιές» της Ελλάδας στην Ευρώπη αναφερόμενη στις πρόσφατες δηλώσεις Μαρινάκη και Κυρανάκη.

Σε σημεία της δήλωσης της μίλησε για το υψηλό κόστος διαβίωσης, τη στεγαστική κρίση αλλά και την ανεργία που οδηγούν μεγάλο μέρος των πολιτών κάτω από τα όρια τη φτώχειας.

Η ανάρτηση της:

«Αυτή εδώ είναι άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Το ξέρατε ότι περνάτε υπέροχα;

Όχι; Μάλλον δεν ακούσατε καλά. Να εδώ οι κύριοι Μαρινάκης και Κυρανάκης σας τα εξηγούν πολύ ωραία.

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Πειστήκατε; Ας δούμε τώρα όσα ξέχασαν να σας πουν. Ο κ. Μαρινάκης ξέχασε ότι, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα δεν έχουν επιστρέψει ούτε καν στα επίπεδα του 2019. Επτά χρόνια κυβέρνηση, και ο μισθός σας δεν αγοράζει ούτε όσα αγόραζε όταν ανέλαβαν.

Οι αυξήσεις ήρθαν. Η ακρίβεια τις έφαγε. Η κυβέρνηση κοιτούσε. Θέλετε απόδειξη; Ανοίξτε το καλάθι σας…

Μας μίλησε και για την ανεργία. Δεν μας είπε ότι η μεγάλη μείωση έγινε μεταξύ 2015-2019 ούτε ότι η Ελλάδα έχει, μετά από επτά χρόνια, από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ. Ούτε είπε κάτι για τις συνθήκες εργασίας.Πρώτοι στην ΕΕ στην πολύωρη εργασία.

Στην Ελλάδα, η εργασία παίρνει μόλις το 36,2% του ΑΕΠ, όταν στην ΕΕ παίρνει το 48%. Και σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους, το 49%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, δηλώνει ότι έχει βιώσει άγχος, στρες ή κατάθλιψη που συνδέεται με τις συνθήκες εργασίας του.

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Δουλεύουμε περισσότερο απ' όλους. Πληρωνόμαστε από τα λιγότερα. Και το πληρώνουμε με την υγεία μας. Και φυσικά δεν σας είπαν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ:

στους πολίτες που δεν τα βγάζουν πέρα: 87,1%

στο κόστος στέγης: 26,4% δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ένα σπίτι, τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

στα σπίτια που δεν ζεσταίνονται: 18,1%

Δεύτερη χειρότερη στον κίνδυνο φτώχειας: 27,5%, δίπλα ακριβώς από τη Βουλγαρία.

Και με διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στις τελευταίες θέσεις της Ένωσης.

Πολλές «πρωτιές» μαζεύτηκαν, τις οποίες δεν θα τις δείτε σε κανένα κυβερνητικό σποτ.

Όσο για τα ακίνητα: Σκεφτείτε για λίγο όλα αυτά τα σπίτια που αγοράσατε τα τελευταία χρόνια, όπως μας διαβεβαιώνει ο κ. Κυρανάκης. Δεν θυμάστε κανένα; Τότε ίσως εδώ βρείτε έναν από τους λόγους που σήμερα δυσκολεύεστε ακόμα και να νοικιάσετε…

Κλείνω με κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο…

Άντε και στα δικά μας!»