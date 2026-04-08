Ξεφεύγει η κόντρα ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα» απαντά η Χ. Τρικούπη - iefimerida.gr

Λίγο μετά την ανάρτηση Γεωργιάδη, που κάνει λόγο για «κόμμα πρασινοφρουρών», το ΠΑΣΟΚ απαντά με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του υπουργού Υγείας.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα



Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη:

«Αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος.

Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια.

Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός Υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Η άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη ξέσπασε όταν ο υπουργός Υγείας σε ραδιοφωνική συνέντευξη είπε πως «αν βουλευτής της αντιπολίτευσης κατηγορήσει συνάδελφό μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει», με το ΠΑΣΟΚ να ζητά την παρέμβαση εισαγγελέα.