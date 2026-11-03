Κόντρα Γεωργιάδη-Τσίπρα για την κατάσταση στο ΕΣΥ: «Σε βλέπω τρίτο όπως το πας», «Η ειρωνεία δεν καλύπτει καμία βάρδια» - iefimerida.gr

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Άδωνι Γεωργιάδη αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ.

Η αρχή έγινε από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι «κάνει show», καθώς γνωρίζει από ζητήματα επικοινωνίας «ως τηλεπωλητής».

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«Σε βλέπω τρίτο όπως το πας»

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός του επιτίθεται προσωπικά για να ανέβει στις δημοσκοπήσεις η ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι σκόπιμα παρουσίασε εικόνες από φθαρμένο σημείο στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, αλλά δεν έδειξε την πτέρυγα που έχει κατασκευαστεί.

«Κοιτάξτε τώρα τί σκέφθηκε ο τιτάνας ο Τσίπρας για να ανέβει στις δημοσκοπήσεις τώρα που τον έχει πάρει η κάτω βόλτα….επιτίθεται σε μένα μήπως και καταφέρει να ξεκολλήσει. Το ΕΣΥ καταρρέει, ο Άδωνις ο τηλεπωλητής κλπ…. πλάνο από φθαρμένο σημείο του Νοσοκομείου (σε αυτό το νοσοκομείο έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη νέα πτέρυγα αλλά δεν την έδειξε), πλάνο με κυρία που διαμαρτύρεται….», έγραψε αρχικά και συνέχισε:

«Ναι Αλέξη μου όταν κυβερνούσες εσύ δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό….δεν τσιμπάω κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας….».

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«Η ειρωνεία δεν καλύπτει καμία βάρδια και δεν μειώνει καμία αναμονή»



Η ΕΛΑΣ απάντησε με τη σειρά της στον κ. Γεωργιάδη, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Τομέας Υγείας με τίτλο «Η πραγματικότητα του ΕΣΥ απαιτεί απαντήσεις και ανάληψη ευθύνης».

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την θητεία του ως τηλεπωλήτης εκπαιδεύεται στο ρόλο του τηλεσχολιαστή στα social media. Μόνο που ξεχνά ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος της διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να καταλάβει ότι οι αγωνίες των ασθενών και οι διεκδικήσεις των υγειονομικών δεν είναι «φασαρία». Είναι ζητήματα υγείας, αξιοπρέπειας και ασφάλειας, για τα οποία έχει την πολιτική ευθύνη να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ο υπουργός, με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας όπου γιατροί , νοσηλευτές και ασθενείς μίλησαν με μελανά χρώματα για την κατάσταση που επικρατεί, επικαλείται μια νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο. Κάθε αναβάθμιση δημόσιας υποδομής είναι αναγκαία και θετική. Δεν απαλλάσσει, όμως, την κυβέρνηση από την υποχρέωση να εξασφαλίζει επαρκές προσωπικό και ασφαλή λειτουργία σε ολόκληρο το νοσοκομείο. Η φροντίδα κρίνεται καθημερινά: από το αν υπάρχει διαθέσιμος γιατρός, αν καλύπτεται η νοσηλευτική βάρδια, αν ο ασθενής εξετάζεται και χειρουργείται εγκαίρως.

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Η επίκληση προβλημάτων προηγούμενων ετών επίσης δεν αποτελεί απάντηση. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση για να τα αντιμετωπίσει, με ποιο σχέδιο και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έθεσε χθες συγκεκριμένες προτεραιότητες: ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών, με μεσοσταθμική αύξηση 500 ευρώ, κίνητρα για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σχεδιασμό ενός νέου υγειονομικού χάρτη με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Για τον Τομέα Υγείας της ΕΛ.Α.Σ, η ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος ξεκινά από τους ανθρώπους του. Χρειάζεται αξιοπρεπείς αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και δυνατότητα να προσφέρουν την επιστημονική φροντίδα για την οποία εκπαιδεύτηκαν. Χρειάζεται, ταυτόχρονα, έμπρακτη εγγύηση ότι κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη.

Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κενές και καλυμμένες θέσεις, τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης και το χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

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Ο υπουργός Υγείας οφείλει απαντήσεις στους ασθενείς και στους εργαζομένους. Η ειρωνεία δεν καλύπτει καμία βάρδια και δεν μειώνει καμία αναμονή».