Κόντρα Γεωργιάδη-Νατσιού για Ερντογάν και εκταφή νεκρού -«Είστε ψεύτης, ομιλία χαμαιτυπείου», είπε ο υπουργός - iefimerida.gr

Άγρια κόντρα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό, πυροδότησαν η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τα εθνικά ζητήματα.

Με αφορμή τον ισχυρισμό του προέδρου της Νίκης ότι ο «ατρόμητος» όπως αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό, «απαγορεύει την εκταφή των οστών παιδιών φοβούμενος την αποκάλυψη κάποιου φοβερού μυστικού», ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε στον Δημήτρη Νατσιό.

«Σας κατηγορώ ως κοινό ψεύτη, διότι ξέρετε καλά ότι δεν επιτρέπει ή απαγορεύει ο πρωθυπουργός την εκταφή, καθώς εξαρτάται από την κρίση ανεξάρτητου δικαστή» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης που όπως συμπλήρωσε «το κάνετε για να κοροϊδέψετε τον κόσμο που σας ακούει και να πάρετε κανέναν ψηφαλάκι».

Αντικρούοντας την άποψη ότι η κυβέρνηση όφειλε να παρέμβει για να δοθεί το δικαίωμα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον κ. Νατσιό ότι δεν είναι καν χριστιανός ούτε πατριώτης, καθώς αφενός καλεί τον πρωθυπουργό να κάνει μια παράνομη πράξη, αφετέρου δεν σέβεται την άποψη ενός άλλου πατέρα, του Νίκου Πλακιά, που έχασε τις κόρες του στο δυστύχημα στα Τέμπη και ζήτησε να μην γίνει τίποτα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η δίκη. «Σας ενδιαφέρει μόνο η πολιτική εκμετάλλευση ακολουθώντας τη γραμμή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να πάτε σε ιερέα να εξομολογηθείτε. Και ψεύτης και υποκριτής. Είστε ένα από τα ίδια, γι' αυτό έχετε 1% στις δημοσκοπήσεις» είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης.

«Σας θυμάμαι ήσαστε νεοειδωλολάτρης και νεοπαγανιστής. Έχετε αλλάξει 10 αποφάσεις και συμπεριφορές, όταν ήσασταν στα άλλα κόμματα, γι’ αυτό κυκλοφορεί στην πιάτσα ο χαρακτηρισμός κωλοτούμπας» απάντησε ο πρόεδρος της Νίκης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να του θυμίζει ότι όταν στο παρελθόν ο Στέλιος Παπαθεμελής τον είχε αποκαλέσει «νεοειδωλολάτρη», καταδικάστηκε στο Δικαστήριο και του ζήτησε συγγνώμη.

Άδωνις Γεωργιάδης προς Δ. Νατσιό: Κάνατε πολιτική ομιλία χαμαιτυπείου

Η αποστροφή του Δημήτρη Νατσιού ότι η ματαίωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο «αποδεικνύει τη διεθνή ανυποληψία» της χώρας μας που «πληρώνει τις εγκληματικές επιλογές Μητσοτάκη» προκάλεσε νέα επίθεση του υπουργού Υγείας. «Σε λίγο θα βάλετε και τα κλάματα που δε συναντηθήκαν» ανέφερε ειρωνικά ο κ. Γεωργιάδης, που τον κατηγόρησε ότι ασχολείται «επιδερμικά» με την εξωτερική πολιτική. «Η Σέβρον ανακοίνωσε έναρξη εξορύξεων και ακύρωσε στην πράξη το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Πιστεύετε έκανε αυτή την προσφορά χωρίς να έχει ρωτήσει τον Λευκό Οίκο;» διερωτήθηκε ο υπουργός απαντώντας στις αιτιάσεις Νάτσιου ότι «ο Τραμπ όλους τους ηγέτες τους βλέπει, εκτός από τον Μητσοτάκη που δε θέλει να τον δει στα μάτια του».

«Θα δει ο Μητσοτάκης τον Τραμπ» τον διαβεβαίωσε ο υπουργός που κατέληξε λέγοντας του «βγήκατε βουλευτής και γίνατε πολιτικός αρχηγός, αλλά σήμερα δεν τιμήσατε αξίωμα σας, κάνατε πολιτική ομιλία χαμαιτυπείου».