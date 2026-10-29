Κόντρα Γεωργιάδη-Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Η μικροψυχία δεν θα σας κάνει πρωθυπουργό» -«Το "παρών" του ΠΑΣΟΚ ήταν στάση ευθύνης και όχι ''κόμπλεξ''» - iefimerida.gr

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για fake news, προπαγάνδα και τοξικότητα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την πρόσφατη απαγόρευση στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους έως 15 ετών, ενώ χαρακτήρισε «βαρύτατη πρόκληση» τη συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.

Για πολιτική υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, όπως είπε, επέμεινε στην οριζόντια απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων έως 15 ετών και «δεν έκανε μισό βήμα για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης» στο θέμα.

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Κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επικαλείται τους ειδικούς μόνο όταν συμφωνούν μαζί της», ενώ επέκρινε τον Άδωνι Γεωργιάδη, που του είχε καταλογίσει «κόμπλεξ με τον Μητσοτάκη» για απόπειρα «εργαλειοποίησης» του ζητήματος.

«Η Παιδοψυχιατρικη Εταιρεία, που είπε ότι είναι λάθος η οριζόντια απαγόρευση, έχει κόμπλεξ με τον κύριο Μητσοτάκη; Και ο Συνήγορος του Παιδιού; Κανείς δεν έχει κόμπλεξ, αυτό είναι ευθύνη» υποστήριξε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και πρόσθεσε: «Από τη μία, θέλετε να προστατεύσετε τους ανηλίκους από τα fake news. Αλλά, από την άλλη, είστε αυτοί που οργανώνετε έναν ''στρατό'' παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο για το σύνολο του ελληνικού λαού. Fake news, προπαγάνδα, τοξικότητα».

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Ήταν λάθος το «παρών» στο age ban

«Κάνατε λάθος που είπατε ''παρών'' σε αυτό το νομοσχέδιο και σας το λέω σαν γονέας» επέμεινε ο υπουργός Υγείας, καταλογίζοντας «πολιτική μικροψυχία» στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Η ''μικρόψυχη'' αντιπολίτευση δεν θα σας κάνει πρωθυπουργό. Είστε αντίθετος με την κοινή γνώμη» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας ότι, από αντιπάθεια στον Κ. Μητσοτάκη, ο Ν. Ανδρουλάκης πήγε κόντρα στην επιθυμία του 90% των γονέων. «Και οι τρεις φορείς, που είπατε νωρίτερα, μίλησαν για θετικό νομοσχέδιο. Αφήσατε τα παιδιά μας απροστάτευτα επειδή αντιπαθείτε τον Μητσοτάκη» κατέληξε ο υπουργός.

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Ανδρουλάκης για Κασιδιάρη: Δεν έχουν θέση στη δημοκρατία τα ναζιστικά κατακάθια

«Αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την εκδήλωση Κασιδιάρη ανήμερα της επετείου του ''Όχι'' του ελληνικού λαού. «Επιχειρήθηκε μια εκδήλωση-πρόκληση από τους απολογητές του ναζισμού, των δυνάμεων του Άξονα», όπως είπε, που «αν ζούσαν τότε, θα έλεγαν ''Ναι''» συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «βαρύτατη προσβολή» του ελληνικού λαού και των ηρώων του έπους του '40 και της Εθνικής Αντίστασης «από έναν ναζιστή, καταδικασμένο εγκληματία, υμνητή του Χίτλερ».

Συνεχίζοντας, μίλησε για «αλγεινή εντύπωση» που του προκάλεσε η απουσία ανακοίνωσης από την κυβέρνηση και τους υπουργούς της ΝΔ για αυτή την «αντιδημοκρατική και ανθελληνική προσβολή».

«Δεν έχουν θέση στη δημοκρατία τα ναζιστικά κατακάθια», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Γεωργιάδης: Η ΝΔ έχει μετωπική σύγκρουση με τις ιδέες που εκπροσωπεί ο Κασιδιάρης

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «και για τη ΝΔ δεν έχουν καμία θέση οι ιδέες που εκπροσωπεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έχουμε μετωπική σύγκρουση με αυτές».

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ανέφερε ότι «η αντιπολιτική του Χρυσαυγιτισμού τρέφεται από τη δική μας αδυναμία να βρούμε κοινό τόπο», σημειώνοντας ότι «η άγονη και ακραία αντιπαράθεση δεν περιποιεί τιμή στον κοινοβουλευτισμό».

Πυρά Ανδρουλάκη για τουρκολιβυκό μνημόνιο - Γεωργιάδης: Μην αμφισβητείτε τον πατριωτισμό μας

Με φόντο τα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, την υπογραφή του οποίου περιέγραψε ως «ξεκάθαρη διπλωματική ήττα».

«Αντί να αναλάβετε την ευθύνη, λέτε δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε», όπως είπε, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η αντιπολίτευση επιδεικνύει «μιζέρια» και «μικροψυχία». «Είναι ''μίζερος'' ο Καιρίδης, που μίλησε για αποτυχία;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι όσα έγιναν στη Λιβύη είναι «δυσάρεστη» εξέλιξη. «Μην αμφισβητείτε τον πατριωτισμό μας, όπως κι εμείς δεν αμφισβητούμε τον δικό σας. Είναι η πρώτη φορά που 27 χώρες υποστηρίζουν την ελληνική θέση, όχι την τουρκική. Δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη, δεν έχει καμία ισχύ το τουρκολιβυκό μνημόνιο», είπε ο υπουργός Υγείας.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι η αναφορά μιας ελληνικής θέσης στα συμπεράσματα της ΕΕ είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να επιτευχθεί, και ζήτησε από την κυβέρνηση να λογοδοτήσει για όσα έγιναν πριν από την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου.