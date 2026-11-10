Κόντρα Ανδρουλάκη-Παπασταύρου για το καλώδιο: «Θέλουμε καθαρές απαντήσεις», «Εγείρετε ερωτήσεις που ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει αρθρώσει» - iefimerida.gr

Σε σφοδρή αντιπαράθεση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου εξελίχθηκε στην Ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση γιατί η Τουρκία ενημερώθηκε για το έργο με γαλλική ρηματική διακοίνωση ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, να τον κατηγορεί για στρέβλωση της πραγματικότητας σε ένα εθνικό ζήτημα. Στην κόντρα ενεπλάκη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.

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Ανδρουλάκης: Τι άλλαξε από τις 26 Οκτωβρίου;

Τις αντιφάσεις στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών επιχείρησε να αναδείξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που άνοιξε την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια με το ερώτημα «γιατί επελέγη η ενημέρωση με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος, τη Γαλλία;», τη στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωνε ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν μόνο από τις αναδόχους εταιρείες.

«Τι άλλαξε από τις 26 Οκτωβρίου; Είχαμε εγκρίνει το περιεχόμενό της; Έγινε στο όνομά μας και για λογαριασμό μας;» διερωτήθηκε, ενώ χαρακτήρισε «φαιδρές» τις παρομοιώσεις κυβερνητικών στελεχών της διακοίνωσης με ενημερώσεις από την ΕΥΔΑΠ ή τη ΔΕΗ.

«Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι όλα έγιναν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με το ηπιότερο μέσο. Τότε η δική μας NAVTEX τι ήταν; Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για προφορική ενημέρωση. Ακόμη χειρότερα, ο Θεοχάρης εξίσωσε τη ρηματική διακοίνωση με το χαρτάκι της ΔΕΗ. Ο Χατζηβασιλείου μας είπε οτι είναι σαν να σκάβει η ΕΥΔΑΠ στο σπίτι σου και να σε ενημερώνει με χαρτί. Κάτω από το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε; Να απολογηθείτε για τις φαιδρές κι επικίνδυνες δηλώσεις», είπε σε έντονο ύφος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε ότι αυτό που ζητούσε η Τουρκία από την Ελλάδα το 2024 στην Κάσο, το έκανε για λογαριασμό μας η Γαλλία το 2026. Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, «με απόλυτο σεβασμό σε ευρωπαϊκό κεκτημένο και δίκαιο θάλασσας».

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Παπασταύρου: Το έργο προχωρά με τη μέγιστη ευρωπαϊκή και διεθνή υποστήριξη

«Εθνικά σημαντικό έργο» που τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, χαρακτήρισε τη διασύνδεση ο Σταύρος Παπασταύρου που κατηγόρησε με τη σειρά του την αξιωματική αντιπολίτευση για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και «μικροκομματικές σκοπιμότητες».

«Αίτημα άδειας υπέβαλε η Γαλλία μόνο στην Ελλάδα. Η Τουρκία ζητούσε άδεια και δεν της ζητήθηκε άδεια. Mόνο από την Ελλάδα εξεδόθη NAVTEX. Το έργο προχωράει, με τη μέγιστη ευρωπαϊκή και διεθνή στήριξη. Αυτή η στήριξη θα έπρεπε να αντανακλάται και στο εσωτερικό, με ένα αρραγές εθνικό μέτωπο. Αντί αυτού εγείρετε επιχειρήματα και ερωτήσεις που ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει αρθρώσει. Θέλει προσοχή. Χρειάζεται προσoχή είναι εθνική υπόθεση» ανέφερε ο υπουργός διαβεβαιώνοντας ότι «το πλοίο θα αποπλεύσει».

Μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, πρόσθεσε, όλοι πρέπει να στέκονται στο πλευρό του, «με την εθνική Ελλάδος».

Καιρίδης: Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης

«Τέρμα τα ψέματα και τα παιχνίδια! Σας τους επιστρέφω απόλυτα τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς υπουργέ! Η Τουρκία δεν τα ρωτάει αυτά, επειδή έχει τις απαντήσεις! Έχει τη ρηματική διακοίνωση, ενώ εμείς όχι! Έχει λιώσει η καραμέλα με τα περί εθνικής προσπάθειας», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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Στην απάντησή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, τόνισε ότι η διακοίνωση είναι υπόθεση Γαλλίας και Τουρκίας και ότι η Αθήνα δεν τη διαθέτει.

«Εάν είχε το παραμικρό η ρηματική διακοίνωση, ο Ερντογάν θα την είχε ήδη διαρρεύσει, με την πίεση που έχει. Δεν έχει το οτιδήποτε!», συνέχισε, τροφοδοτώντας ένας έντονο διάλογο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε πώς η κυβέρνηση κρίνει ως ανώδυνη μια διακοίνωση που δεν γνωρίζει. «Εσείς πώς μιλάτε;», παρενέβη ο κ. Καιρίδης.

«Εγώ ρωτάω. Ζητάω ενημέρωση. Εμείς ρωτάμε, εσείς κυβερνάτε», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Ρωτήστε την Τουρκία να σας το δώσει», είπε ο κ. Καιρίδης, για να λάβει την απάντηση: «Εμείς είμαστε αντιπολίτευση στην Ελλάδα, όχι στην Τουρκία».

Όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αντέτεινε ότι ζητείται ενημέρωση «για κάτι που δεν έχει», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε: «Ε, τότε πώς απαντάτε;».

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Νωρίτερα ο κ. Μάντζος είχε ρωτήσει τι μεσολάβησε από τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη μέχρι τη γαλλική κίνηση. Αναρωτήθηκε επίσης γιατί η Αθήνα απαντά με ρηματικές διακοινώσεις στις τουρκικές Navtex, αν αυτές είναι απλώς ήπιο μέσο επικοινωνίας: «Ήπια μέσα ήταν όλα αυτά; Χάδια απέναντι στην Τουρκία τόσα χρόνια;».

Σύγκρουση και για την ενέργεια

Για το κυρίως θέμα του νομοσχεδίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι «τροχονόμοι στο κομμάτι των καρτέλ». Με στοιχεία της Eurostat, υποστήριξε ότι από το 2019 το κόστος στο τιμολόγιο αυξήθηκε κατά 31% στην Ευρώπη και κατά 54% στην Ελλάδα, που ανέβηκε από τη 16η στη 10η θέση των ακριβότερων χωρών. Είπε ότι τα πράσινα τιμολόγια φτάνουν έως και τα 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα, το τριπλάσιο από τα μπλε, και ότι σε αυτά παραμένουν πάνω από τους μισούς οικιακούς καταναλωτές.

Για τις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα τιμολόγια, «πεδίον δόξης λαμπρόν», σχολίασε ο πρόεδρος του κόμματος προς τον υπουργό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προτάσεις που δεν έχουν κόστος για τον προϋπολογισμό.

Στην ανταπάντησή του ο κ. Παπασταύρου επικαλέστηκε πίνακα της Eurostat, σύμφωνα με τον οποίο οι τιμές στην Ελλάδα είναι κατά 15% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφάνεια στον ΑΔΜΗΕ.