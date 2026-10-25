Κοντογεώργης: Υπάρχουν εφεδρείες για τη στήριξη των νοικοκυριών -Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση - iefimerida.gr

Στα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας μας και στην ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής απάντησης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Σε συνέντευξή του στο ethnos.gr, δηλώνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Όπως τόνισε, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, φτάνοντας έως τα 1.560 ευρώ, ενώ η συνολική μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προσεγγίζει τα 40 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι από την άνοιξη έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ το υφιστάμενο πλαίσιο στήριξης επαναξιολογείται ανά δεκαπενθήμερο, με βάση την εξέλιξη των τιμών.

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Ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί πρόσθετο ποσό 200 εκατ. ευρώ για ενδεχόμενες ανάγκες επιδότησης του ενεργειακού κόστους κατά τους πρώτους μήνες του έτους, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

«Δεν θα προαναγγείλουμε μέτρα πριν γνωρίζουμε την έκταση και τη διάρκεια του προβλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι «σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά, σύνεση και προγραμματισμός».

Κοντογεώργης: Οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι

Διευκρίνισε, δε, ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και πως η στήριξη πρέπει να παρέχεται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και των ευρωπαϊκών κανονισμών, συμπληρώνοντας ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των παρεμβάσεων στήριξης των πολιτών.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε ότι όσο παρατείνεται η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, οι εθνικές παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση, χωρίς ωστόσο να αποτελούν από μόνες τους οριστική λύση. Για αυτόν τον λόγο, ανέδειξε την ανάγκη μίας συντονισμένης ευρωπαϊκής απάντησης, η οποία θα εξασφαλίσει την αναγκαία δημοσιονομική ευελιξία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.

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Σε ερώτηση αν θα υπάρξουν ουσιαστικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εξέφρασε την άποψη «το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε ένα πρώτο σοβαρό βήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον εντολή να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορετικές δημοσιονομικές και ενεργειακές συνθήκες σε κάθε κράτος-μέλος». Επεσήμανε ότι «δεν είναι σωστό να προεξοφλήσουμε» το αποτέλεσμα μίας διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη», εκφράζοντας την πεποίθηση πως «μπορεί να υπάρξει πρόοδος», καθώς το κόστος διαβίωσης δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά αφορά σχεδόν το σύνολο της Ευρώπης. «Η Ελλάδα έχει φωνή, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και χτίζει συμμαχίες για να τις προωθήσει», πρόσθεσε.

Για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι «οι νέοι έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να ζητούν περισσότερα», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή: Η βία δεν έχει καμία θέση σε οποιαδήποτε διεκδίκηση». «Το ζητούμενο δεν είναι να αναζητούμε ελληνικές εκδοχές όσων συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να κρατάμε ανοιχτό τον διάλογο και να διευρύνουμε τις δυνατότητες για τη νέα γενιά», ενισχύοντας την πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, στέγη και εργασία, όπως είπε.

Σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται στην περιφέρεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι «η περιφερειακή ανάπτυξη δεν χτίζεται με μία μόνο μεγάλη παρέμβαση, αλλά με διαφορετικές παρεμβάσεις που συνδέονται μεταξύ τους και έχουν πραγματικό αποτέλεσμα στη ζωή των ανθρώπων κάθε τόπου». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μεταξύ άλλων, στην κυβερνητική στρατηγική «Περιφέρεια 2030» και τα 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, στα κίνητρα για παραμονή και εργασία στις ορεινές, νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, στην πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση με σύγχρονες υποδομές και νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, στην υδατική ασφάλεια η οποία, όπως υποστήριξε, είναι πλέον και αναπτυξιακή ασφάλεια κ.ά. «Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι για εμάς επιμέρους πολιτική, είναι εθνικός στόχος», τόνισε.

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Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών με αφορμή το τουρκολυβικό μνημόνιο, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε πως «η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως καθαρή και δεν μεταβάλλεται από μονομερείς ενέργειες». Όπως επεσήμανε, «η Ελλάδα απαντά με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και συγκεκριμένες κινήσεις», υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας δεν επιδιώκει την ένταση με την Τουρκία, αλλά τον διάλογο. «Ο διάλογος, όμως, δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε από τις πάγιες εθνικές μας θέσεις ή από την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και για το πόσο εφικτός είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε ότι «η αυτοδυναμία δεν είναι ζητούμενο για την παράταξη, αλλά για τη χώρα», σημειώνοντας πως σε περιόδους κρίσεων, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ταχύτητα στις αποφάσεις και καθαρό προσανατολισμό.

«Η δική μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με έργο και συγκεκριμένο σχέδιο για το σύνολο της κοινωνίας και πάνω σε αυτό να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, ώστε η χώρα να έχει μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Κοντογεώργης.

ΑΠΕ ΜΠΕ