Κωνσταντοπούλου: «Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να πάει στη φυλακή για το Μάτι» [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άστραψε και βρόντηξε κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και σφοδρών επικρίσεων για τα γραφόμενα στην «Ιθάκη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε με πολύ σκληρό ύφος στα όσα της καταλογίζει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο βιβλίο του, και προσπάθησε να τον αποδομήσει.

Τον χαρακτήρισε δε «νάρκισσο» και είπε ότι «έπρεπε να είναι φυλακή για το Μάτι». Όπως είπε χαρακτηριστικά στο Kontra Channel, «ο εκδοτικός οίκος έχει τον ειδικό στο ξεπούλημα, τον Τσίπρα» προσθέτοντας ότι «η συμπεριφορά η αγοραία να συνδιαλέγεται με τον Γεωργιάδη ένα πρόσωπο που είναι φασίστας, Γκέμπελς, αρνητής του ολοκαυτώματος και του εγκλήματος των Τεμπών και ακραίος σεξιστής, ότι ο Τσίπρας χαριεντίζεται με το βιβλίο τα δείχνει όλα, δείχνει ποια είναι η βαρύτητα και ποιες οι ευθύνες».

Η Κωνσταντοπούλου καταλόγισε στον Τσίπρα «χονδροειδείς ψευτιές» για τα όσα έγραψε στο βιβλίο του, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα που έχω καταγράψει δημόσια στις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις».

«Πιστεύω ότι έπρεπε να είναι φυλακή για το Μάτι»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή τα όσα είπε ο Τσίπρας για το Μάτι ήταν λάβρη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «με ενδιαφέρει το Μάτι γιατί ξέρω πολύ καλά την απάτη που παίχτηκε μπροστά στα μάτια του λαού. Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι τον χρόνο της σύσκεψης γνώριζαν για 60-70 νεκρούς. Από εκείνους που ήταν δίπλα του ορισμένοι είναι στη φυλακή. Αυτός δεν είναι στη φυλακή γιατί τον κάλυψε ο Μητσοτάκης γιατί δεν έκανε ούτε εξεταστική. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να πάει στη φυλακή για το Μάτι».

«Προσπάθεια γελοιοποίησης, πολύ χαμηλό το επίπεδό του»

«Αυτή η προσπάθεια της γελοιοποίησης δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο του και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδό του. Η ποιότητα της σκέψης και η ανάλυση των βαθύτερων δεύτερων τρίτων σκέψεων δείχνουν ένα πρόσωπο χαμηλού φυράματος εντελώς αντίθετου με τον μύθο γύρω του που έχει φτιαχτεί» τόνισε εξάλλου για τον Τσίπρα και πρόσθεσε πως «ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι, αναρωτιέμαι, μάλιστα, αν του έδωσε λεφτά για αυτό. Πρώτον ο άνθρωπος αυτός είναι παραδόπιστος, κράτησε την έδρα για 23 χρόνια για να γράψει βιβλίο με τα χρήματα του ελληνικού λαού και την άφησε για να πουλήσει το βιβλίο».

Τον προέτρεψε ωστόσο, «να επιστρέψει για να αναλάβει τις ευθύνες του» αν και του καταλόγισε ότι «με αυτό που κάνει τορπιλίζει μια συνεννόηση αντιπολιτευτική σε ένα πεδίο που ήταν επιβεβλημένο. Αυτό που κάνει είναι τώρα είναι να διαλύσει το σύμπαν, όπως έκανε με το κόμμα του».

Η «χαριστική βολή» ήταν το σχόλιο ότι «τον Τσίπρα πιο πολύ από όλους τον θέλει ο Μητσοτάκης γιατί θέλει κάποιον του χεριού του».

Για τα μέλη της κυβέρνησης και την ίδια που τους «στολίζει» με διάφορους χαρακτηρισμούς στο βιβλίο του, η κα. Κωνσταντοπούλου είπε για τον Τσίπρα ότι «μιλάμε για μια κυβέρνηση που ήταν ο ίδιος, έχει μοστράρει τη φάτσα του παντού παριστάνοντας τον Οδυσσέα και λέει νάρκισσο τη γυναίκα που εγώ ήμουν 24 ώρες το24ωρο στη Βουλή κάνοντας αυτό που υποσχεθήκαμε. Δεν ταλαιπωρούσα τους βουλευτές, οι βουλευτές πρέπει να δουλεύουν. Εγώ είχα προτείνει να μην γίνουν οι συνεδριάσεις. Όσοι στήριζαν τον Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Ποτάμι ψήφιζαν για να γίνουν οι συνεδριάσεις».

