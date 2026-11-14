Κωνσταντοπούλου μετά τη συνάντηση με Γεραπετρίτη: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα

«Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την συνάντησή της με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε την ιστορική σύνδεση της Ελλάδας με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Τόνισε την ανάγκη για προσοχή στη διαμόρφωση συμμαχιών και στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε αμφισβήτησης των εθνικών θέσεων και δικαιωμάτων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη στρατηγική της Τουρκίας να δημιουργεί τετελεσμένα, προειδοποιώντας την ελληνική κυβέρνηση να είναι προσεκτική. Επισήμανε ότι κάθε διατύπωση έχει βαρύτητα και δεν συγχωρείται η αμφισημία.

Τα κυριαρχικά δικαιώματα και η εθνική κυριαρχία της χώρας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα. Αυτό το μήνυμα, σύμφωνα με την ίδια, οφείλει η κυβέρνηση να εκπέμπει σταθερά στα διεθνή φόρα και στους διεθνείς οργανισμούς.

Η κα Κωνσταντοπούλου έθεσε ερωτήματα στον υπουργό και ζήτησε διαρκή εγρήγορση, τονίζοντας ότι η διεθνής αμφισβήτηση του δικαίου επιβάλλει στην Ελλάδα αδιαπραγμάτευτη στάση για την υπεράσπιση των εθνικών της δικαίων.

«Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις» σημεώισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε:

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«Η ενημέρωση συνεπώς από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει συνδέσει την ιστορία της, τη διαδρομή της και τη δράση του λαού της με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια χώρα που έχει πληρώσει και έχει πληρώσει ο λαός της για την υπεράσπιση αυτών των αρχών και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τόσο στην διαμόρφωση διεθνών συμμαχιών όσο και σε κάθε τι που αφήνουμε να προάγεται σαν δήθεν αμφισβήτηση και δήθεν διεκδίκηση».

Η στρατηγική πρόκλησης τετελεσμένων της Τουρκίας

Ακόμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχει εδώ και δεκαετίες περισσότερο από αιώνα τη στρατηγική της πρόκλησης τετελεσμένων και είναι σαφές ότι με αυτήν τη τακτική κινείται και τις τελευταίες ημέρες. Η ελληνική κυβέρνηση συνεπώς οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτική διότι κάθε λέξη μετράει, κάθε διατύπωση βαραίνει και δεν νοείται ούτε συγχωρείται εφεκτικότητα ή αμφισημία».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα και βεβαίως στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα συμμετέχει και μέσω αυτών οφείλει δικαιούται και μπορεί να προάγει τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά δίκαια».

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Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι έθεσε «αρκετά ερωτήματα στον υπουργό Εξωτερικών τα οποία τα απάντησε όλα σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις» ενώ υποστήριξε ότι «χρειάζεται μεγάλη επιφυλακή, μεγάλη προσοχή καθόλου επανάπαυση, καθόλου αφέλεια, καθόλου άφεση της στάσης διαρκούς εγρήγορσης.

» Το γεγονός ότι στο διεθνές στερέωμα υπάρχουν πολλαπλές δυνάμεις που αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο είναι μία συγκυρία ακόμη μεγαλύτερης ευθύνης για τη χώρα μας να επιδείξει αδιαπραγμάτευτη στάση αρχής και αδιαπραγμάτευτη στάση υπεράσπισης των εθνικών μας δικαίων».

ΑΠΕ - ΜΠΕ