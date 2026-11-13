Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργιάδη: «Τα ψέματα έχουν ταχύτητα, η αλήθεια έχει διάρκεια»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντά μέσω ανάρτησης η κ. Κωνσταντοπούλου στον κ. Γεωργιάδη, καταγγέλλοντάς τον για διασπορά ψευδών ισχυρισμών σε βάρος της .

Παράλληλα, εξαπολύει πυρά κατά μέσων ενημέρωσης για αναπαραγωγή των καταγγελιών του χωρίς προηγούμενη διασταύρωση.

Με εκτενή ανάρτησή της, η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι τις τελευταίες 24 ώρες φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ αναπαράγουν συστηματικά όσα ανέφερε ο υπουργός, χωρίς να έχουν ζητήσει τη δική της τοποθέτηση.

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Όπως επισημαίνει, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιγράφει περιστατικά στα οποία, σύμφωνα με την ίδια, δεν ήταν παρών και για τα οποία επικαλείται πληροφορίες τρίτων. Χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της ανάρτησής του «χονδροειδές ψεύδος», αποδίδοντας τους ισχυρισμούς του σε προσωπική εμπάθεια.

Παράλληλα, στρέφεται κατά μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι έχουν λάβει κρατική χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων και άλλων μηχανισμών, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. Ασκεί επίσης έντονη κριτική για τον τρόπο κάλυψης υποθέσεων όπως τα Τέμπη, περιστατικά αστυνομικής βίας και εργατικά δυστυχήματα.

Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά όσα της αποδίδει ο υπουργός, ενώ καταγγέλλει και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από πρόσωπα που έσπευσαν να τον υποστηρίξουν.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον δημοσιογράφο κ. Χαριτάτο, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον μοναδικό που επικοινώνησε μαζί της προκειμένου να διασταυρώσει την είδηση, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα τοποθετηθεί στην εκπομπή του.

Κλείνοντας, διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να ασχολείται με ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Τα ψέματα έχουν ταχύτητα, η αλήθεια έχει διάρκεια».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου: