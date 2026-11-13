Κωνσταντοπούλου: Αισχρά ψέματα η ανάρτηση Γεωργιάδη για την επιθεωρήτρια εργασίας, την πήγαν στο Γεννηματάς επειδή είναι εκεί η Παγώνη!

Ένα 24ωρο μετά το φραστικό επεισόδιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε από το βήμα της Βουλής στον υπουργό Υγείας αλλά και στα ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν την ανάρτησή του χωρίς προηγουμένως να τη διασταυρώσουν μαζί της.

Αφού χαρακτήρισε τον υπουργό «γνωστό Γκέμπελς της κυβέρνησης», υποστήριξε ότι εδώ και 24 ώρες, με μια «ανάρτηση ποταμό», διαδίδει «μια σειρά από αισχρά ψέματα», τα οποία, όπως είπε, παρουσίασαν ως αληθινά «πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης που έχουν πάρει χρήματα από την κυβέρνηση».

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Πρόσθεσε ότι κανένα μέσο, πλην ενός, δεν επικοινώνησε μαζί της για να διασταυρώσει την πληροφορία. «Τι ρόλο έχει ένας υπουργός που δεν νοιάζεται για εργαζόμενους ή ασθενείς, τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα;», διερωτήθηκε.

Αιχμές για τη διακομιδή



Άφησε επίσης αιχμές για τη διακομιδή της προϊσταμένης στο Γεννηματάς. «Μήπως αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε χθες; Όχι, είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική», είπε. Όπως υποστήριξε, η προϊσταμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου υπηρετεί η Ματίνα Παγώνη, «που δεν είναι ψυχίατρος ή οφθαλμίατρος». «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες», κατέληξε.

Εχθές, η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο που είχε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.



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«Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. ´Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.



Σε ανακοίνωσή τους, οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι φέρεται να επέδειξε απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες του ΕΚΑΒ, την ώρα που εκείνοι εκτελούσαν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Όπως καταγγέλλεται, κατά τη διάρκεια της παραλαβής περιστατικού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να ειρωνεύτηκε τους διασώστες και να αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό τους, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά: «Κάνετε σόου για εργαλειοποίηση του περιστατικού».