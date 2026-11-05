Κοινοβουλευτικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε το νομοσχέδιο, ψήφισε το 77% των άρθρων του και στο τέλος δήλωσε… «παρών» - iefimerida.gr

Την στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου Πιερρακάκη για το ιδιωτικό χρέος, σχολιάζουν κοινοβουλευτικές πηγές.

Όπως σημειώνουν «Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε το ακατόρθωτο. Να καταγγέλλει επί ημέρες ένα νομοσχέδιο, να υπερψηφίζει τη μεγάλη πλειονότητα των διατάξεών του και στο τέλος να μην μπορεί να αποφασίσει αν είναι υπέρ ή κατά». ﻿



Οι ίδιες πηγές, σχολιάζουν σχετικά με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

«Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Βουλή είναι αποκαλυπτικά. Από τα 371 άρθρα του νομοσχεδίου που δεν τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, η Αξιωματική Αντιπολίτευση υπερψήφισε τα 285. Δηλαδή, το 77% των άρθρων ενός νομοσχεδίου που επί ημέρες παρουσίαζε ως απαράδεκτο! Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να ψηφίσει τρία διαφορετικά πράγματα για το ίδιο νομοσχέδιο».



Και καταλήγουν: « "ΟΧΙ" επί της αρχής. "ΝΑΙ" στο 77% των άρθρων. "ΠΑΡΩΝ" στο σύνολο. Μια πραγματικά αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική επίδοση».