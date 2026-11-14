Κικίλιας: Η θυσία των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι δεν θα ξεχαστεί -Συλλυπητήρια στις οικογένειες

Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός με ανάρτησή του στο Χ αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία από τη δράση των πυροσβεστών στο πεδίο των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές.

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«Έχω δει τους πυροσβέστες μας στις φωτιές, στα δύσκολα. Είδα από κοντά τι σημαίνει να μπαίνεις εκεί που όλοι τρέχουν να σωθούν. Γι’ αυτό η σημερινή απώλεια με πονά βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, καθώς και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που θρηνεί την απώλεια δύο στελεχών του.

«Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.