Κικίλιας από Ουάσιγκτον: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο - iefimerida.gr

Σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου είχε ο Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ, στον απόηχο της πρόσφατης επίσκεψης του τελευταίου στην Ελλάδα. Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της πρέσβεως της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον Κατερίνας Νασίκα, ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και αποτέλεσε, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O ελληνόκτητος στόλος είναι ο ισχυρότερος παγκοσμίως, λέει ο Κικίλιας

Στο επίκεντρο βρέθηκε η παραγωγή και διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Όπως τόνισε ο υπουργός, «οι ΗΠΑ παράγουν LNG, και η Ελλάδα με τον πανίσχυρο στόλο της μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο». Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος που είναι ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως μεταφέρει με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία το αμερικανικό LNG σε συμμάχους και φίλους σε όλο τον κόσμο».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Τζάροντ Ατζέν και η ανώτερη σύμβουλος πολιτικής του Συμβουλίου Μπρίτανι Κελμ, οι οποίοι υποδέχθηκαν τον υπουργό στις εγκαταστάσεις του συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Οι συναντήσεις του υπουργού

Ακολούθησε συνάντηση με τον Τζος Βολζ, αναπληρωτή βοηθό υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας, που, όπως επισήμανε, βρίσκεται «στο σταυροδρόμι σημαντικών γεωστρατηγικών ενεργειακών πρότζεκτ, όπως ο Κάθετος Διάδρομος». Οι δύο πλευρές συζήτησαν στρατηγικές επενδυτικές συνεργασίες που συνδέουν ναυτιλία, ενέργεια και ναυπηγεία, με στόχο αμοιβαία, επωφελή αποτελέσματα.

Συνεχίζοντας, ο υπουργός είχε επαφές με τον προσωπάρχη Σαμ Μουλόπουλος και την αναπληρώτρια προσωπάρχη Ζωή Σοφού του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR). Συζητήθηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε το USTR για την αναμενόμενη επιβολή λιμενικών τελών σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων. Από ελληνικής πλευράς τονίστηκε εκ νέου «ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε επίσης με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζέρι Μόραν, μέλος της Επιτροπής της Γερουσίας για το Εμπόριο και τις Μεταφορές. Ο Έλληνας υπουργός τον ευχαρίστησε για τη φιλία του προς την Ελλάδα, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει αναφορικά με τις προκλήσεις που επικρατούν στη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την παρουσία του υπουργού σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Τιμώμενος προσκεκλημένος ήταν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ενώ οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν ο Τζον Κουδούνης, Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διευθύνων σύμβουλος της Calamos Investments.

ΑΠΕ-ΜΠΕ