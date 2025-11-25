Νίκος Χαρδαλιάς: Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του -Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί στην κηδεία -Εικόνες & βίντεο - iefimerida.gr

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησε τον πατέρα του, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, φίλους και γνωστούς, ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο περιφερειάρχης Αττικής θρηνεί την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος θα ταφεί στην Αμφιλοχία, καθώς αυτή ήταν η τελευταία του επιθυμία. Νωρίτερα, ο κ. Χαρδαλιάς και οι οικείοι του, βρέθηκαν στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία, πριν αναχωρήσει η πομπή για την πόλη της Αιτωλοακαρνανίας.

Στο πένθος του Νίκου Χαρδαλιά συμπαραστάθηκαν μέλη της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και βουλευτές. Μεταξύ αυτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ενημερώσει για την πρόθεση της οικογένειας να ταφεί ο πατέρας του «στην λατρεμένη του Αμφιλοχία, την γαλήνια πύλη του Αμβρακικού (όπως με υπερηφάνια την αποκαλούσε), όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία. Ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».

