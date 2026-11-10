Κεραμέως: Ανοίγει σήμερα νέο πρόγραμμα για 27.000 θέσεις εργασίας -Πληρώθηκαν οι περισσότεροι εργαζόμενοι της Pizza Fan - iefimerida.gr

Στα νέα προγράμματα απασχόλησης για 27.000 ανέργους και στις εξελίξεις στην υπόθεση της Pizza Fan αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η ίδια μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι σήμερα ανοίγει νέο πρόγραμμα για 27.000 νέες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

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«Στις γυναίκες, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 50% τα χρόνια αυτά, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε ακόμα περιθώριο να τονώσουμε κι άλλο την απασχόληση. Άρα ό,τι πρόγραμμα βγάζουμε στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η προτεραιοποίηση είναι στις γυναίκες, γιατί και εκεί έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Και δεύτερον για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Γιατί αν βρεθείς εκτός δουλειάς στα 52, στα 55, στα 57 είναι δύσκολο αντικειμενικά να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην επέκταση της κάρτας εργασίας σε επιπλέον τομείς σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπαίνουν στη φάση επέκτασης και τον Νοέμβριο οι συμβουλευτικές, οι διαφημιστικές, τα τυχερά παίγνια, οι επισκευές, logistics. Μιλάμε για 2,5 εκατ. εργαζομένους».

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Pizza Fan

Για την υπόθεση της Pizza Fan η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι «η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει πληρωθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, και έχουν αποδεσμευτεί λογαριασμοί για πληρωμή προμηθευτών και για εισπράξεις και για ζητήματα υποχρεώσεων προς το κράτος, φόρους και άλλα. Άρα μπορεί πλέον να κινηθεί η εταιρεία και το σχέδιο είναι από αύριο να ξεκινήσουν και οι παραγγελίες».

Όσον αφορά στα εργασιακά ζητήματα η κ. Κεραμέως επισήμανε πως «υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κλοιός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης», αναφέροντας πως «την τελευταία διετία, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έκανε 165 ελέγχους συνολικά στη Pizza Fan και επέβαλε πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 730.000».

Ερωτηθείσα για το ποιος διοικεί τώρα την εταιρεία, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι υπάρχει προσωρινή διοίκηση και ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις: Είτε να παραμείνει αυτή η διοίκηση είτε να έρθει άλλος επενδυτής και να αναλάβει την αλυσίδα.

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Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου η υπουργός ανέφερε πως «το έργο προχωράει κανονικά και κινείται όπως είχε προβλεφθεί. Καμία απολύτως άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο.

» Το γεγονός ότι η Τουρκία εξέδωσε αντί-NAVTEX, δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι ικανοποιημένη. Και στο τέλος της ημέρας, η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας αφορά αποκλειστικά μια ενημέρωση. Άλλο η ενημέρωση για λόγους ναυσιπλοΐας και ούτω καθεξής, και άλλο η αδειοδότηση. Αδειοδότηση αποκλειστικά από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές».

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία

«Έχουμε ένα νομοσχέδιο στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή το οποίο αφορά στα όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πώς δηλαδή η ίδια η πολιτεία πρέπει να βάλει κανόνες και βάζει κανόνες. Ένα νομοσχέδιο το οποίο εκπορεύεται και από μια ευρωπαϊκή οδηγία και τι λέει; Παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά βάσει αλγόριθμου. Το τι δουλειά παίρνει κάποιος, τι αρμοδιότητες, αν προάγεται, τι αμοιβή παίρνει, αν διακόπτεται η συνεργασία, αποφασίζεται αποκλειστικά από αλγόριθμο. Εμείς τι λέμε λοιπόν; Πλήρης διαφάνεια και δεύτερον, σε κρίσιμες αποφάσεις να υπάρχει υποχρεωτικά ανθρώπινη εποπτεία» σημείωσε η Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε:

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«Η τεχνητή νοημοσύνη ταράζει τα νερά αλλά θεωρώ θα αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας. Γινόμαστε όλοι μας πολύ πιο παραγωγικοί επειδή έχουμε αυτό το εργαλείο, αλλά με μια προϋπόθεση: Ότι όλοι μας επενδύουμε στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων».