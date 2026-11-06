Κεραμέως για Pizza Fan: Στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης για την προστασία των θέσεων εργασίας - iefimerida.gr

Για τις εξελίξεις στην Pizza Fan τοποθετήθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Με αφορμή την απόφαση για αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, που ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία της επιχείρησης, η κ. Κεραμέως στέκεται στη σημασία της για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Η ανάρτηση της Νίκης Κεραμέως για την Pizza Fan

«Μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους, όσο συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Παραμένουμε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης για την προστασία των θέσεων εργασίας».