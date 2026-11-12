Κεραμέως: Έρχεται νομοσχέδιο που ρυθμίζει τους όρους λειτουργίας για την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας

Στην βαρύτητα που έχει ο εσωτερικός έλεγχος για μία επιχείρηση στην Ελλάδα του 2026 αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Κατά την ομιλία της στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece), με κεντρικό μήνυμα «Lights on, let's go!», που διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οικοδομείται μία ουσιαστική εργασιακή νοοτροπία οικοδομείται, όταν οι κανόνες αποτελούν μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης και όταν ενσωματώνονται στοιχεία όπως η πρόληψη, η διαφάνεια και η αξιολόγηση κινδύνων.

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Οι εσωτερικοί ελεγκτές, όπως υποστήριξε, στέκονται δίπλα στη διοίκηση, εντοπίζουν αδυναμίες και συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι το 2025 εκσυγχρονίστηκε η εργασιακή νομοθεσία, το 2026 ψηφίστηκε ο νόμος για τη μισθολογική διαφάνεια, ενώ το νέο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ αναβαθμίζει τη σχέση των επιχειρήσεων με το κράτος και απλοποιεί διαδικασίες, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας τους.

Όλα αυτά, όπως τόνισε, «συμβαίνουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο 7,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, 8 στους 10 πολίτες εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί έως και 42%. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη αλλαγή στην αγορά εργασίας είναι η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης».

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας

Σε αυτό το σημείο, η υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, το οποίο επιχειρεί να θεσπίσει κανόνες, όρους και φίλτρα για τη λειτουργία της στις επιχειρήσεις.

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Σε αυτή τη διαδικασία ριζικού μετασχηματισμού, η συμβολή των εσωτερικών ελεγκτών είναι καταλυτικής σημασίας, προκειμένου η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη σημερινή αγορά εργασίας να γίνει ομαλά, συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Χαρδαλιάς: Η ουσία του εσωτερικού ελέγχου είναι να εντοπίζει αδυναμίες πριν εμφανιστεί το πρόβλημα

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέφερε ότι το ετήσιο συνέδριο Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να εκπέμψει φως, καθώς αυτό είναι που χρειαζόμαστε σήμερα. «Να έχουμε φώτα αναμμένα, να βλέπουμε κινδύνους, δυνατότητες και στη συνέχεια να τολμούμε και να παίρνουμε αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αυτή είναι η ουσία του εσωτερικού ελέγχου, να εντοπίζει αδυναμίες πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, με στόχο να περάσουμε από την κουλτούρα συμμόρφωσης σε μία κουλτούρα αξιοπρέπειας», συμπλήρωσε.

Έκανε δε ιδιαίτερη μνεία στην Περιφέρεια Αττικής, της οποίας ηγείται, επισημαίνοντας ότι φιλοξενεί το 50% των θέσεων εργασίας της χώρας και αδειοδοτεί το 62% όλων των επιχειρήσεων και των δομών της. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι, όταν η Περιφέρεια Αττικής προοδεύει, προοδεύει όλη η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, είναι αναγκαίο τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας να μην αντιμετωπίζονται με οριζόντια λογική, καθώς καθεμία έχει τα δικά της ιδιαίτερα στοιχεία. «Χρειάζεται οδικός χάρτης, αναλυτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευθύνη δική μας είναι να βρίσκουμε λύσεις», υποστήριξε.

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Αναφερόμενος στον εσωτερικό έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής, υποστήριξε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας, αναβαθμίστηκε και έγιναν παρεμβάσεις, όπου διαπιστώθηκαν αδύναμα σημεία. «Για την Περιφέρεια δεν αρκεί μόνο ένας εσωτερικός έλεγχος. Είναι το τι συμβαίνει την επόμενη ημέρα, η εξέλιξή του και αυτό τελικά είναι και το μέτρο της επιτυχίας του», δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου.

Ο κ. Χαρδαλιάς έκλεισε την εισήγησή του, τονίζοντας ότι το περιβάλλον κινδύνων στη σημερινή εποχή μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει σε αυτό το περιβάλλον να χρησιμοποιεί νέα εργαλεία και να κοιτά μπροστά.