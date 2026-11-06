Κεραμέως από συνέδριο ΚΕΔΕ: Νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - iefimerida.gr

Νέες ρυθμίσεις που επιλύουν χρόνιες συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως.

Ρυθμίσεις με τις οποίες κατοχυρώνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και διασφαλίζουν την αξιοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, από το βήμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

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Τι ισχύει με τις νέες ρυθμίσεις

Όπως ανέφερε, οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις:

Επεκτείνεται το δικαίωμα χορηγίας σε πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες, πέραν των δημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων που ήδη καλύπτονταν.

Προσμετράται πλέον και ο χρόνος υπηρεσίας ως νομαρχιακού ή περιφερειακού συμβούλου, πέραν του χρόνου θητείας ως δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου.

Αποσαφηνίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς των αιρετών που είχαν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο πριν από τον νόμο του 2016. Όσοι είχαν παράλληλα δύο ιδιότητες στο Δημόσιο, εκ των οποίων η μία ήταν αιρετό αξίωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορούν να λαμβάνουν σύνταξη και για την αιρετή θητεία τους, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Έτσι, διασφαλίζεται ότι οι διπλές ασφαλιστικές εισφορές δεν χάνονται.

Για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τον νόμο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση με δύο ιδιότητες στο Δημόσιο, εκ των οποίων η μία αφορούσε την ιδιότητα του αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπεται είτε αυξημένη ανταποδοτική σύνταξη με συνυπολογισμό των αποδοχών και από τις δύο ιδιότητες είτε η χορήγηση δύο ανταποδοτικών συντάξεων, εφόσον θεμελιώνεται αυτοτελές δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται στη διάθεση της ΚΕΔΕ για τυχόν παρατηρήσεις και βελτιώσεις των διατάξεων κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά των αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης για άτομα με αναπηρία.

Όπως είπε, ένα τέτοιο πρόγραμμα, που ξεκίνησε αρχικά με 1.000 θέσεις εργασίας, πλέον επεκτείνεται διαρκώς, λόγω της αυξημένης ανταπόκρισης.

Η επιχορήγηση καλύπτει το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για διάστημα 18 μηνών.

Η κ. Κεραμέως χαρακτήρισε ενθαρρυντική την ανταπόκριση των δήμων, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις πλέον γίνονται ανάρπαστες, γεγονός που αποτυπώνει την πρόοδο στην κατεύθυνση της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εργασία.

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Επίσης, η υπουργός μίλησε για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55+.

Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα αριθμεί πλέον 43.000 θέσεις εργασίας, ενώ έχουν διατεθεί συνολικά περισσότερα από 1 δισ. ευρώ για την υλοποίησή του.

Μάλιστα, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι έχουν ήδη γίνει 1.300 προσλήψεις.

Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η περαιτέρω επέκταση του προγράμματος θα συνεχιστεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, επισημαίνοντας τη σημασία του τόσο για τους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας, που δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, όσο και για την κάλυψη των σημαντικών αναγκών στελέχωσης των δήμων.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα διαδικασία κατανομής των θέσεων, η οποία διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδικίες που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν, όταν ορισμένοι δήμοι απορροφούσαν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό θέσεων.

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Πλέον, η ΚΕΔΕ αποφασίζει ομόφωνα την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων στους δήμους, με την πολιτεία να υλοποιεί την απόφασή της.

Κάνοντας αναδρομή στη θητεία της στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Εργασίας, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στη συνεργασία με τους δήμους για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, τη διαχείριση της πανδημίας, τις μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αλλά και την προκήρυξη για την πρόσληψη 1.200 δημοτικών αστυνομικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ