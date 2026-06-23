Κεραμέως για Αβραμόπουλο: Προς τιμήν του είπε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό - iefimerida.gr

Να σχολιάσει την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος σύλληψης από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, κλήθηκε η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας μιλώντας στο Mega δήλωσε ότι «ο κ. Αβραμόπουλους εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξήγησε αναλυτικά όλο το ιστορικό της υπόθεσης. Μάλιστα, δήλωσε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό».



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Παράλληλα, η Ν. Κεραμέως υπενθλύμισε επικαλούμενη τα ός αδήλωσε ο κ. Αβραμόπουλους ότι ο τελευταίος ελέγχεται για «μια δραστηριότητα η οποία ήταν πλήρως δηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φορολογημένη».

«Προς τιμήν του είπε θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του»

«Ο κ. Αβραμόπουλος βγήκε ευθύς εξαρχής και προς τιμήν του είπε "θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου", προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση», τόνισε καταληκτικά η κα Κεραμέως.

Υπενθυμίζεται ότι ο μετά την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια.