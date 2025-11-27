Όλη η κεντροαριστερά μαζί: Κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Φάμελλου, Χαρίτση και Δούκα στη «σκιά» του Τσίπρα - iefimerida.gr

Η χθεσινή εκδήλωση στο «Σεράφειο», για την εθνική στρατηγική για το κλίμα, με αφορμή τα αποτελέσματα της διάσκεψης του ΟΗΕ, συγκέντρωσε στελέχη και εκπροσώπους σχεδόν όλων των προοδευτικών κομμάτων, καθώς και περιβαλλοντικών οργανώσεων και θεσμικών φορέων, σε μια χρονική στιγμή όπου ο δημόσιος διάλογος για τις σχέσεις και τις πιθανές μελλοντικές συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς έχει ενταθεί, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και τις συζητήσεις για νέο κόμμα που ακολούθησαν.

Η πρωτοβουλία του «Κόσμου» του Πέτρου Κόκκαλη λειτούργησε ως σημείο συνάντησης για εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και άλλων φορέων, με την αίθουσα να γεμίζει από στελέχη της αντιπολίτευσης, επιστημονικούς παράγοντες και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η Greenpeace και το WWF.

﻿Ανδρουλάκης: Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω βιντεοσκοπημένου χαιρετισμού, αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής στρατηγικής ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο και ότι το ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, στοχεύει σε πολιτικές που θα καταστήσουν τη νέα πράσινη οικονομία μοχλό ανάπτυξης. Επισήμανε επίσης ότι, κατά την άποψή του, η μετάβαση είτε θα είναι δίκαιη για όλους είτε θα αποτύχει, αφήνοντας τις κοινωνίες εκτεθειμένες στις γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις.

Φάμελλος: Κοινή δράση για την προώθηση των προοδευτικών δυνάμεων

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης ως πεδίο ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου και σημείωσε ότι η σημασία της δεν περιορίζεται στις διαπιστώσεις, αλλά στην προοπτική κοινής δράσης με κοινές προτεραιότητες.

Θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει εδώ και έναν χρόνο τα βήματα σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων χωρίς κομματικούς υπολογισμούς και υπογράμμισε πως η κλιματική πολιτική επηρεάζει το εισόδημα, την υγεία, την παραγωγή και τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Τόνισε επίσης ότι σε ευρύτερα πεδία όπως η εργασία, το κράτος δικαίου και η ειρήνη, υπάρχουν ήδη δυνατότητες για προοδευτικές συγκλίσεις.

Χαρίτσης: Προώθηση ενεργειακής δημοκρατίας και απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

Ο Αλέξης Χαρίτσης, εκπροσωπώντας τη Νέα Αριστερά, ανέφερε ότι το κόμμα του επιδιώκει ενεργά την προώθηση ενός μοντέλου ενεργειακής δημοκρατίας, με ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Επικαλέστηκε τις αποφάσεις και τις συζητήσεις της COP30 για να στηρίξει την άποψη ότι υπάρχει κίνδυνος διεθνούς οπισθοχώρησης από τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, ενώ άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μεταθέσεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και στην κυβέρνηση για το ενεργειακό μοντέλο που, όπως είπε, αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη σε υψηλές τιμές και ενεργειακή αβεβαιότητα.

Δούκας: Ανάγκη για κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων στην πολιτική και την κοινωνία

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τοποθετήθηκε επίσης στη συζήτηση, μιλώντας για την ανάγκη ταυτόχρονης κινητοποίησης των προοδευτικών δυνάμεων τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία. Υπογράμμισε ότι η συγκυρία απαιτεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κοινό βηματισμό, ενώ κατέθεσε τρεις προτάσεις: τη στροφή στη γεωθερμία ως εναλλακτική έναντι των εξορύξεων υδρογονανθράκων, τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών κατά 50% στα νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάληψη κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας για ειδική συζήτηση σχετικά με το εθνικό σχέδιο μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.

Στρατηγικές για το Κλίμα: Το ραντεβού πολιτικών και οικολογικών οργανώσεων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρενέβησαν και εκπρόσωποι οργανώσεων όπως η Greenpeace και το WWF, ενώ το ακροατήριο περιλάμβανε στελέχη της αντιπολίτευσης από διαφορετικά κόμματα, πρώην υπουργούς, αυτοδιοικητικούς και πανεπιστημιακούς.

Η συνύπαρξη όλων αυτών των προσώπων, σε συνδυασμό με τη χρονική στιγμή της εκδήλωσης, κατά την οποία ο δημόσιος διάλογος έχει επικεντρωθεί ξανά στις σχέσεις των προοδευτικών δυνάμεων, προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση, η οποία πάντως παρέμεινε προσηλωμένη στο ζήτημα της κλιματικής πολιτικής και στην ανάγκη χάραξης συνεκτικών στρατηγικών για τα επόμενα χρόνια.