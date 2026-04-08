Κεφαλογιάννης: «Ζήτησα την άρση της ασυλίας μου -Θέλω να είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές» - iefimerida.gr

Άδικη χαρακτηρίζει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία ενεπλάκη το όνομά του, λέγοντας ότι όποιος δικαστής ασχοληθεί θα το καταλάβει.

Ο πρώην, πλέον, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ έκανε λόγο για μια «καταφανώς άδικη διαδικασία», προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι στο πεντάλεπτο όποιος δικαστής εισαγγελέας ή ανακριτής τη δει θα έρθει στην ίδια κρίση. Για αυτό θεώρησα ως υποχρέωσή μου την άρση της ασυλίας μου».

Ο Γ. Κεφαλογιάννης κάνοντας λόγο για ενδεχόμενες «προχειρότητες» στην υπόθεση σημείωσε, ωστόσο, ότι «δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα» όσον αφορά στην περίοδο που έρχεται η δικογραφία και στο γεγονός ότι «υπάρχει μια σαλαμοποίηση».



«Το γεγονός ότι αιωρείται στον δημόσιο διάλογο ότι θα έρχονται και άλλες δικογραφίες, όλα αυτά δημιουργούν άρρωστη πολιτική εικόνα και κατάσταση», σημείωσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει η παραμικρή συνομιλία μου στη δικογραφία».

«Καμία συνομιλία μου στη δικογραφία»

«Όλα βασίζονται σε μία εικασία», τόνισε ο πρώην υπουργός, προσθέτοντας ότι η υπόθεση βασίζεται σε συνομιλία συνεργάτη του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει δική του συνομιλία, ούτε έμμεση ή άμεση αναφορά. «Σε μια δικογραφία 4.000 σελίδων, δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ότι γνώριζα το παραμικρό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Με δική του πρωτοβουλία επικοινώνησε ο συνεργάτης μου με τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενος στο τηλεφώνημα του συνεργάτη του, ο Γ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι αυτό έγινε για να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτων.

Ο πρώην υπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η συνομιλία έγινε με πρωτοβουλία του συνεργάτη του, σημείωσε ότι αυτή γίνεται σε φιλικό επίπεδο και εκτός ωραρίου εργασίας. Τέλος, ο Γ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι δεν προκύπτει ζημία.