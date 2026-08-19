Κεφαλογιάννη: «Υψηλή η προστιθέμενη αξία του θαλάσσιου τουρισμού» -Εγκαίνια στη νέα μαρίνα Αγ. Νικολάου στην Κρήτη - iefimerida.gr

«Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία», τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκαινιάζοντας την αναβαθμισμένη μαρίνα Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι «η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου μαρινών υπηρετεί τη στρατηγική μας για έναν τουρισμό υψηλής ποιότητας, όλους τους μήνες του χρόνου, που δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες».

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Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη, του δημάρχου Αγίου Νικολάου, Μανώλη Μενεγάκη, του προέδρου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), Γιώργου Αστρουλάκη και της γενικής γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλικής Κουτσούκου.

Υψηλή προτεραιότητα η ενίσχυση της θέσης της χώρας στον θαλάσσιο τουρισμό

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το υπουργείο Τουρισμού από την πρώτη στιγμή έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στον θαλάσσιο τουρισμό, με κεντρική επιδίωξη την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επισκέπτες από τη θάλασσα, εμπλουτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την τουριστική μας προσφορά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, αλλά και με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των προορισμών μας».

Όπως υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, το έργο της αναβάθμισης της μαρίνας Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που εφαρμόζει το υπουργείο Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τη μοναδική σχέση που έχει η Ελλάδα με τη θάλασσα αλλά και τα πλεονεκτήματα για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στο yachting, για επενδύσεις στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα.

Η αναβαθμισμένη μαρίνα περιλαμβάνει νέες πλωτές προβλήτες, περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού, σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανοργάνωση, υποδομές ηλεκτροκίνησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και παρεμβάσεις για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

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Νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία

«Ο Άγιος Νικόλαος αποκτά μια αναβαθμισμένη υποδομή που ενισχύει την τουριστική του ταυτότητα, δημιουργεί νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και ισχυροποιεί τη θέση του στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου», επισήμανε η κ. Κεφαλογιάννη.

Κλείνοντας, η υπουργός Τουρισμού συνεχάρη τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου και όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των ανθρώπων του τουρισμού δημιουργεί ισχυρότερους και πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς».

ΑΠΕ-ΜΠΕ