Κεφαλογιάννη: Ακόμη καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό το 2026 -Αυξημένη κίνηση από τη βρετανική αγορά - iefimerida.gr

Ακόμη καλύτερη χρονιά από το 2025 αναμένεται να είναι το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η ίδια μιλώντας με δημοσιογράφους στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο, επισήμανε ότι ήδη καταγράφεται αύξηση της τουριστικής κίνησης και των επιδόσεων της χώρας, με ιδιαίτερα θετικά μηνύματα και από τη βρετανική αγορά.

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Όπως ανέφερε, το 2025 αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με σημαντική αύξηση τόσο των αφίξεων όσο, κυρίως, των εσόδων, αλλά και ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους μήνες εκτός της περιόδου αιχμής.

«Το 2026, ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμα, βλέπουμε ότι ήδη αποτυπωθεί μια αύξηση, άρα αναμένουμε και το 2026 να κλείσει ως ακόμα καλύτερη χρονιά από το 2025», δήλωσε χαρακτηριστικά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη βρετανική αγορά, μία από τις σημαντικότερες για τον ελληνικό τουρισμό, σημειώνοντας ότι καταγράφεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης.

Σε πάρα πολύ καλή πορεία ο ελληνικός τουρισμός

Σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού, η θετική αυτή εικόνα επιβεβαιώνεται και από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο με ταξιδιωτικούς οργανισμούς και αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή και το 2027. «Θεωρώ ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή πορεία», τόνισε η κ. Κεφαλογιάννη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, ώστε τα οικονομικά οφέλη να κατανέμονται σε περισσότερες περιοχές της χώρας και σε μεγαλύτερο μέρος του έτους.

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Όπως σημείωσε, από το 2023 το υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο «μέτρο και την ισορροπία», με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

«Κερδίζουμε το στοίχημα του δωδεκάμηνου τουρισμού»

«Ήδη σιγά σιγά κερδίζουμε το στοίχημα του δωδεκάμηνου τουρισμού, ειδικά σε προορισμούς όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη», ανέφερε, η κ. Κεφαλογιάννη προσθέτοντας ότι επιδίωξη είναι η επέκταση αυτής της τάσης και σε άλλες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες τουριστικές εκστρατείες της Ελλάδας επικεντρώνονται στην προβολή του ορεινού τουρισμού, του αγροτουρισμού, της γαστρονομίας και του οινοτουρισμού.

Η κ. Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι η σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στις τοπικές οικονομίες, ενισχύοντας την ανάπτυξη πέρα από τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μέτρο και ισορροπία, αλλά και ένας τουρισμός με αντίκρισμα στις τοπικές οικονομίες», κατέληξε.

Η φετινή World Travel Market πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδίνου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις της τουριστικής βιομηχανίας.

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Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερους από 4.000 εκθέτες από πάνω από 180 χώρες, ενώ η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει τους 46.000 επαγγελματίες και επισκέπτες του κλάδου. Στη διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης πραγματοποιούνται επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ κυβερνητικών αντιπροσωπειών, ταξιδιωτικών οργανισμών, αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών επιχειρήσεων, με επίκεντρο τις νέες τάσεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ