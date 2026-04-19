Κεφαλογιάννη: «Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός» - iefimerida.gr

«Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά τη θέση της ως ασφαλής και αξιόπιστη χώρα, κάτι που αποτυπώνεται και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες», δηλώνει η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.



Όπως επισημαίνει σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «η εικόνα αυτή χτίζεται με συνεχή επαγρύπνηση, σοβαρότητα και συντονισμό» και «γι' αυτό και βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους συντελεστές της διεθνούς τουριστικής αγοράς, προωθούμε συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας».

Σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα απέναντι σε κάθε είδους κρίσεις. «Η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε δύσκολη συγκυρία με μεγαλύτερη ετοιμότητα, γνώση και ωριμότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα παραμένει ένας ισχυρός και ασφαλής προορισμός ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας», τονίζει η υπουργός Τουρισμού.

Επίσης, η κυρία Κεφαλογιάννη σκιαγραφεί μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την πορεία του τουρισμού το 2026, υπογραμμίζοντας τόσο την ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς όσο και τη στρατηγική κατεύθυνση για το μέλλον. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Ιανουάριος κατέγραψε θεαματική αύξηση 58% στις εισπράξεις και 33% στις αφίξεις. «Τον Φεβρουάριο, όπως και τον Μάρτιο, είδαμε νέα αύξηση της κίνησης από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων προορισμών», σημειώνει η υπουργός.

Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές είναι ενθαρρυντικά. «Είναι κάτι που εισπράξαμε και στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου στις αρχές Μαρτίου, όταν ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Νέες αεροπορικές συνδέσεις και αυξημένο ενδιαφέρον για περισσότερους ελληνικούς προορισμούς, δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί μία ισχυρή δυναμική», τονίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού, η στρατηγική διεύρυνσης των αγορών-στόχων περιλαμβάνει τόσο τη διατήρηση των ισχυρών παραδοσιακών αγορών όσο και την ενίσχυση της παρουσίας σε νέες και αναδυόμενες. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις αγορές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά), αλλά και στην Ινδία, με την οποία η απευθείας αεροπορική σύνδεση δημιουργεί νέα δεδομένα. Παράλληλα, μας ενδιαφέρουν αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Μέση Ανατολή», σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, κεντρικός στόχος της στρατηγικής του υπουργείου είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως πολυδιάστατου προορισμού που προσφέρει αυθεντικές και υψηλής ποιότητας εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η έμφαση μετατοπίζεται πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», προς μια πιο ολοκληρωμένη τουριστική ταυτότητα που αξιοποιεί τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τις ειδικές μορφές τουρισμού. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τουριστικής προβολής, με τον εκσυγχρονισμό της διαδικτυακής παρουσίας της χώρας και την ανάπτυξη στοχευμένων ψηφιακών εργαλείων.

Η συνέντευξη της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη

Με δεδομένη την κρίση στη Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζεται ο παγκόσμιος τουρισμός και ποια είναι η επίδραση που βλέπετε ειδικά για την Ελλάδα;

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν πάντοτε το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται ο παγκόσμιος τουρισμός, κυρίως γιατί ενισχύουν την αβεβαιότητα και δοκιμάζουν την αντοχή των αγορών. Ωστόσο, σε τέτοιες συνθήκες αναδεικνύεται και κάτι ακόμη. Η σημασία της ωριμότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας κάθε προορισμού. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα έναν τουρισμό πιο ώριμο, πιο έμπειρο και πολύ καλύτερα προετοιμασμένο να ανταποκριθεί σε σύνθετες προκλήσεις. Διαθέτει γνώση, θεσμική σοβαρότητα και μηχανισμούς συντονισμού, σε επίπεδο κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και συνολικά σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, τα προηγούμενα χρόνια, η χώρα μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,﻿ μαζί με τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις του τουρισμού, κλήθηκε να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση, εκείνη της πανδημίας, και μέσα από αυτή τη δοκιμασία απέκτησε πολύτιμη εμπειρία, καλύτερα αντανακλαστικά και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία, σε συνδυασμό με τη γνώση που έχουμε από άλλες δύσκολες περιόδους, μαζί με τη σαφή στρατηγική μας, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις εξελίξεις με νηφαλιότητα, σοβαρότητα και συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Ελλάδα παραμένει ένας ισχυρός και αξιόπιστος προορισμός, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους διεθνούς αστάθειας.

Ποια είναι η μέχρι τώρα εικόνα για τις τουριστικές εισπράξεις και την εισερχόμενη κίνηση για το 2026 και ποιες είναι οι προβλέψεις του υπουργείου για τη φετινή χρονιά;

Προερχόμαστε από μια χρονιά στην οποία σημειώθηκαν ρεκόρ όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό. Ο πήχης λοιπόν είναι ήδη ψηλά. Το 2025 είχαμε μεγάλη αύξηση, περίπου 10%, στα έσοδα, τα οποία μάλιστα ήταν σημαντικά ενισχυμένα έναντι του ρυθμού αύξησης των αφίξεων (5,5%), γεγονός που είναι ενδεικτικό μίας αξιοσημείωτης βελτίωσης στους ποιοτικούς δείκτες του τουρισμού. Είδαμε, επίσης, μεγάλες αυξήσεις, ιδίως των εσόδων, αλλά και της ταξιδιωτικής κίνησης, στους μήνες εκτός αιχμής. Για το 2026, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η χρονιά ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Τον Ιανουάριο καταγράφηκε θεαματική αύξηση στις εισπράξεις της τάξης του 58%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, και 33% στις αφίξεις. Τον Φεβρουάριο, όπως και τον Μάρτιο, είδαμε νέα αύξηση της κίνησης από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων προορισμών. Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές είναι ενθαρρυντικά. Είναι κάτι που εισπράξαμε και στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου στις αρχές Μαρτίου, όταν ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Νέες αεροπορικές συνδέσεις και αυξημένο ενδιαφέρον για περισσότερους ελληνικούς προορισμούς, δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί μία ισχυρή δυναμική.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό παράγοντα επιλογής προορισμού. Πώς διασφαλίζεται η εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς χώρας, ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων ή πολέμου;

Η ασφάλεια είναι πράγματι βασικός παράγοντας επιλογής προορισμού. Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά τη θέση της ως ασφαλής και αξιόπιστη χώρα, κάτι που αποτυπώνεται και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Η εικόνα αυτή χτίζεται με συνεχή επαγρύπνηση, σοβαρότητα και συντονισμό. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους συντελεστές της διεθνούς τουριστικής αγοράς, προωθούμε συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Η Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα απέναντι σε κάθε είδους κρίσεις. Η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε δύσκολη συγκυρία με μεγαλύτερη ετοιμότητα, γνώση και ωριμότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα παραμένει ένας ισχυρός και ασφαλής προορισμός ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας.

Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της Ελλάδας αυτή την περίοδο;

Στρατηγικός μας στόχος είναι να προβάλλουμε την Ελλάδα ως έναν προορισμό με πολυδιάστατη τουριστική προσφορά, ικανό να προσφέρει αυθεντικές και υψηλής αξίας εμπειρίες όλο τον χρόνο. Θέλουμε να αναδείξουμε μια Ελλάδα πέρα από το στενό, παραδοσιακό της αποτύπωμα, αξιοποιώντας τον πλούτο των προορισμών, του πολιτισμού, της φύσης, της γαστρονομίας και των ειδικών μορφών τουρισμού. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τουριστικής προώθησης, με τον επανασχεδιασμό του visitgreece.gr και τη δημιουργία εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων για επιμέρους τουριστικά προϊόντα. Στόχος μας είναι μια πιο σύγχρονη, πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική προβολή της χώρας.

Σε ποιες μορφές τουρισμού δίνετε σήμερα ιδιαίτερη έμφαση;

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες και εμπειρίες με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους προορισμούς μας, όπως το yachting, ο καταδυτικός και ο χειμερινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο οινοτουρισμός. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, η Ελλάδα προωθεί στοχευμένα τον ορεινό τουρισμό μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής, με κεντρικό μήνυμα "Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο". Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα έναν νέο, πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να αναδειχθεί ως μια αυτοτελής ταξιδιωτική επιλογή για όλο τον χρόνο, αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, τις παραδόσεις και τη συνολική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει.

Ποιες είναι οι βασικές αγορές-στόχοι για την Ελλάδα αυτή την περίοδο;

Σκοπός μας είναι να απευθυνθούμε σε μεγαλύτερο εύρος της διεθνούς ζήτησης, τόσο ενισχύοντας τη θέση μας στις παραδοσιακά ισχυρές αγορές όσο και επενδύοντας σε νέες και αναδυόμενες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις αγορές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά), αλλά και στην Ινδία, με την οποία η απευθείας αεροπορική σύνδεση δημιουργεί νέα δεδομένα. Παράλληλα, μας ενδιαφέρουν αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Μέση Ανατολή. Η στρατηγική μας δεν περιορίζεται μόνο στη διαφημιστική προβολή. Περιλαμβάνει προγράμματα συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις και συνεργασίες με μέσα και δίκτυα που επηρεάζουν τη διεθνή κοινή γνώμη.

Πώς προχωρά ο σχεδιασμός στο χωροταξικό πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιες είναι οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στον τουρισμό;

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό βρίσκεται σε τελική φάση επεξεργασίας και σύντομα θα παρουσιαστεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης και για τις κατευθύνσεις αναφορικά με τις επενδύσεις. Οι βασικές αρχές που υπηρετεί είναι η βιωσιμότητα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η πράσινη μετάβαση, η ανθεκτικότητα των προορισμών, η στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, και η προώθηση των αναγκαίων υποδομών και σύγχρονων τουριστικών προϊόντων. Οι κατευθύνσεις, κανόνες και προτεραιότητες για τις επενδύσεις προσδιορίζονται και εξειδικεύονται με βάση τη δυναμική των περιοχών (αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες κλπ.), τα ειδικά γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά (νησιά, παράκτιες ή ορεινές περιοχές, αστικά κέντρα) και τις ιδιαιτερότητες τους (περιοχές προστασίας, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί). Συνολικά, οι κατευθύνσεις του ΕΧΠ για τον Τουρισμό προσφέρουν μια δέσμη ξεκάθαρων κανόνων, που είναι απαραίτητοι για τη διατύπωση προτάσεων για επενδύσεις, ενώ διευκολύνουν και τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ